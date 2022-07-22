Челябинский суд не выпустил из СИЗО замглавы Ашинского района

Меру пресечения оставил без изменения областной суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинский областной суд 22 июля оставил без изменения решение Ашинского городского суда о продлении срока заключения под стражу в отношении первого заместителя главы района Семена Авраменко. Он обвиняется в получении взятки и подозревается в совершении еще десяти аналогичных преступлений. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Постановлением суда первой инстанции мера пресечения обвиняемому продлена до 27 августа 2022 года. Обвиняемым и его защитником постановление было обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда, обвиняемый просил меру пресечения изменить на более мягкую, не связанную с заключением под стражу. С учетом позиции прокурора постановление оставлено без изменения и вступило в законную силу», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Авраменко был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области в декабре 2021 года по подозрению в получении взятки в 50 тысяч рублей от представителя бизнеса за покровительство при заключении контрактов на покупку жилья для детей-сирот по завышенной цене. Затем в отношении него были возбуждены еще десять уголовных дел. Сумма взяток составила более 300 тысяч рублей. Уголовные дела возбуждены по материалам контрольно-счетной палаты области.

После Авраменко сотрудники ФСБ задержали бывшего главу Ашинского района Виктора Чистякова. Он обвиняется в получении крупной взятки в 2018 году за содействие в получении контракта при строительстве очистных в поселке Кропачево. Он также находится в СИЗО.

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