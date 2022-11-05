05 ноября 2022
04 ноября 2022

Екатеринбуржец достал гранату в ресторане KFC. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестный достал гранату в ресторане KFC в Екатеринбурге Фото:

В ресторане KFC в Екатеринбурге неизвестный достал гранату, однако позднее пояснил, что это муляж. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

«Это муляж, граната страйкбольная. Видимо он решил просто поиграться», — сообщил очевидец в сообществе «ZLOY_EKB-Злой Екатеринбуржец|Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. «Информация зарегистрирована. Сотрудники территориального ОВД проверят опубликованные сведения. Правоохранители предлагают молодому человеку самостоятельно явиться в отдел полиции №11 и дать пояснения», — сообщил представитель ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургские подростки обнаружили гранату под балконом многоэтажки в районе Уралмаш. Позднее выяснилось, что граната оказалась муляжом.

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В ресторане KFC в Екатеринбурге неизвестный достал гранату, однако позднее пояснил, что это муляж. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. «Это муляж, граната страйкбольная. Видимо он решил просто поиграться», — сообщил очевидец в сообществе «ZLOY_EKB-Злой Екатеринбуржец|Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. «Информация зарегистрирована. Сотрудники территориального ОВД проверят опубликованные сведения. Правоохранители предлагают молодому человеку самостоятельно явиться в отдел полиции №11 и дать пояснения», — сообщил представитель ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургские подростки обнаружили гранату под балконом многоэтажки в районе Уралмаш. Позднее выяснилось, что граната оказалась муляжом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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