Подростки из Екатеринбурга нашли гранату под балконом многоэтажки. Фото

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Дети нашли гранату под балконом многоэтажки в районе Уралмаш Фото:

Екатеринбургские подростки обнаружили гранату под балконом многоэтажки в районе Уралмаш. Об этом сообщили очевидцы.

«Дети увидели что-то спрятанное за палкой. Первым отреагировал охранник комплекса «Омега», — рассказали очевидцы telegram-каналу «4 канал | Екатеринбург | Новости».

Инцидент произошел на улице Ильича, 54. По предположению очевидцев, граната оказалась муляжом. На месте происшествия работает бригада саперов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

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Екатеринбургские подростки обнаружили гранату под балконом многоэтажки в районе Уралмаш. Об этом сообщили очевидцы. «Дети увидели что-то спрятанное за палкой. Первым отреагировал охранник комплекса «Омега», — рассказали очевидцы telegram-каналу «4 канал | Екатеринбург | Новости». Инцидент произошел на улице Ильича, 54. По предположению очевидцев, граната оказалась муляжом. На месте происшествия работает бригада саперов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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