Екатеринбургские подростки обнаружили гранату под балконом многоэтажки в районе Уралмаш. Об этом сообщили очевидцы.
«Дети увидели что-то спрятанное за палкой. Первым отреагировал охранник комплекса «Омега», — рассказали очевидцы telegram-каналу «4 канал | Екатеринбург | Новости».
Инцидент произошел на улице Ильича, 54. По предположению очевидцев, граната оказалась муляжом. На месте происшествия работает бригада саперов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
Фото: ИА «Ночные Новости»
Фото: ИА «Ночные Новости»
Фото: ИА «Ночные Новости»
Фото: ИА «Ночные Новости»
Фото: ИА «Ночные Новости»
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Екатеринбургские подростки обнаружили гранату под балконом многоэтажки в районе Уралмаш. Об этом сообщили очевидцы. «Дети увидели что-то спрятанное за палкой. Первым отреагировал охранник комплекса «Омега», — рассказали очевидцы telegram-каналу «4 канал | Екатеринбург | Новости». Инцидент произошел на улице Ильича, 54. По предположению очевидцев, граната оказалась муляжом. На месте происшествия работает бригада саперов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.