Мальчика вытащил из трясины его приятель (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Верхнем Дуброво (Свердловская область) в конце сентября несовершеннолетний ребенок на рыбалке угодил в вязкую трясину. Мальчик хотел срезать путь и пошел вдоль берега, но вдруг начал проваливаться в трясину, сообщает пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте».

«Мальчик с друзьями рыбачили на водоеме „Карьер“. Он решил срезать путь и пошел вдоль берега, но вдруг начал проваливаться в жидкую трясину», — говорится в сообщении.

Подростка спас его друг Саша, который отчаянно бросился ему на помощь. Саша увидел деревянные поддоны, лежавшие недалеко, начал по одной их переворачивать, и так сумел добраться до тонувшего, когда тот уже провалился по пояс. Саша подал другу палку и вытащил его.

3 ноября Сашу наградили за проявленную смелость и спасение человека. «Ему вручили благодарственное письмо и памятный подарок. Благодарим Сашу за самоотверженность, смелость и умение применить свои знания в экстренной ситуации!», — дополнили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге девушка, делая селфи на Плотинке, упала в воду. Спасателям удалось достать пострадавшую из воды.