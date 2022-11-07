В Верхнем Дуброво (Свердловская область) в конце сентября несовершеннолетний ребенок на рыбалке угодил в вязкую трясину. Мальчик хотел срезать путь и пошел вдоль берега, но вдруг начал проваливаться в трясину, сообщает пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте».
«Мальчик с друзьями рыбачили на водоеме „Карьер“. Он решил срезать путь и пошел вдоль берега, но вдруг начал проваливаться в жидкую трясину», — говорится в сообщении.
Подростка спас его друг Саша, который отчаянно бросился ему на помощь. Саша увидел деревянные поддоны, лежавшие недалеко, начал по одной их переворачивать, и так сумел добраться до тонувшего, когда тот уже провалился по пояс. Саша подал другу палку и вытащил его.
3 ноября Сашу наградили за проявленную смелость и спасение человека. «Ему вручили благодарственное письмо и памятный подарок. Благодарим Сашу за самоотверженность, смелость и умение применить свои знания в экстренной ситуации!», — дополнили в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге девушка, делая селфи на Плотинке, упала в воду. Спасателям удалось достать пострадавшую из воды.
Мальчик учится в седьмом классе
Фото: сообщество «Городской округ Верхнее Дуброво» в соцсети «ВКонтакте»
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В Верхнем Дуброво (Свердловская область) в конце сентября несовершеннолетний ребенок на рыбалке угодил в вязкую трясину. Мальчик хотел срезать путь и пошел вдоль берега, но вдруг начал проваливаться в трясину, сообщает пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте». «Мальчик с друзьями рыбачили на водоеме „Карьер“. Он решил срезать путь и пошел вдоль берега, но вдруг начал проваливаться в жидкую трясину», — говорится в сообщении. Подростка спас его друг Саша, который отчаянно бросился ему на помощь. Саша увидел деревянные поддоны, лежавшие недалеко, начал по одной их переворачивать, и так сумел добраться до тонувшего, когда тот уже провалился по пояс. Саша подал другу палку и вытащил его. 3 ноября Сашу наградили за проявленную смелость и спасение человека. «Ему вручили благодарственное письмо и памятный подарок. Благодарим Сашу за самоотверженность, смелость и умение применить свои знания в экстренной ситуации!», — дополнили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге девушка, делая селфи на Плотинке, упала в воду. Спасателям удалось достать пострадавшую из воды.