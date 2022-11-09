09 ноября 2022

В Минобороны связали поджоги военкоматов с украинскими спецслужбами

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Военкомат Кетово. Курган , призыв, военкомат, призывной пункт, мобилизация, военкомат кетово
Спецслужбы Украины оказывают давление на граждан РФ, прибегая к подкупам и шантажу, заявили в Министерстве обороны Фото:

Результаты расследования, касающегося поджогов российских военкоматов, свидетельствуют об их прямой связи с деятельностью спецслужб Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Продолжают осуществляться попытки поджогов зданий военных комиссариатов в субъектах Российской Федерации. Объективное расследование данных случаев говорит об их прямой связи с деятельностью украинских спецслужб», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что спецслужбы Украины оказывают давление на граждан РФ, прибегая к подкупам и шантажу. Подобные «деструктивные» действия нацелены на создание у граждан ложного мнения об отсутствии поддержки общественностью спецоперации. Брифинг Минобороны РФ опубликован на официальном сайте ведомства.

Ранее сообщалось о череде поджогов и их попытках зданий военного комиссариата. Так, например, было возбуждено уголовное дело из-за попытки поджечь военкомат в ХМАО коктейлем Молотова. Позже стало известно о задержании сотрудниками ФСБ Новосибирской области мужчины, осуществлявшего поиск исполнителей поджогов военкоматов.

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Результаты расследования, касающегося поджогов российских военкоматов, свидетельствуют об их прямой связи с деятельностью спецслужб Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Продолжают осуществляться попытки поджогов зданий военных комиссариатов в субъектах Российской Федерации. Объективное расследование данных случаев говорит об их прямой связи с деятельностью украинских спецслужб», — говорится в сообщении. В ведомстве также добавили, что спецслужбы Украины оказывают давление на граждан РФ, прибегая к подкупам и шантажу. Подобные «деструктивные» действия нацелены на создание у граждан ложного мнения об отсутствии поддержки общественностью спецоперации. Брифинг Минобороны РФ опубликован на официальном сайте ведомства. Ранее сообщалось о череде поджогов и их попытках зданий военного комиссариата. Так, например, было возбуждено уголовное дело из-за попытки поджечь военкомат в ХМАО коктейлем Молотова. Позже стало известно о задержании сотрудниками ФСБ Новосибирской области мужчины, осуществлявшего поиск исполнителей поджогов военкоматов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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