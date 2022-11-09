В Минобороны связали поджоги военкоматов с украинскими спецслужбами 09 ноября 2022 в 22:51 Размер текста - 17 + Спецслужбы Украины оказывают давление на граждан РФ, прибегая к подкупам и шантажу, заявили в Министерстве обороны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Результаты расследования, касающегося поджогов российских военкоматов, свидетельствуют об их прямой связи с деятельностью спецслужб Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Продолжают осуществляться попытки поджогов зданий военных комиссариатов в субъектах Российской Федерации. Объективное расследование данных случаев говорит об их прямой связи с деятельностью украинских спецслужб», — говорится в сообщении. В ведомстве также добавили, что спецслужбы Украины оказывают давление на граждан РФ, прибегая к подкупам и шантажу. Подобные «деструктивные» действия нацелены на создание у граждан ложного мнения об отсутствии поддержки общественностью спецоперации. Брифинг Минобороны РФ опубликован на официальном сайте ведомства. Ранее сообщалось о череде поджогов и их попытках зданий военного комиссариата. Так, например, было возбуждено уголовное дело из-за попытки поджечь военкомат в ХМАО коктейлем Молотова. Позже стало известно о задержании сотрудниками ФСБ Новосибирской области мужчины, осуществлявшего поиск исполнителей поджогов военкоматов. Результаты расследования, касающегося поджогов российских военкоматов, свидетельствуют об их прямой связи с деятельностью спецслужб Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Продолжают осуществляться попытки поджогов зданий военных комиссариатов в субъектах Российской Федерации. Объективное расследование данных случаев говорит об их прямой связи с деятельностью украинских спецслужб», — говорится в сообщении. В ведомстве также добавили, что спецслужбы Украины оказывают давление на граждан РФ, прибегая к подкупам и шантажу. Подобные «деструктивные» действия нацелены на создание у граждан ложного мнения об отсутствии поддержки общественностью спецоперации. Брифинг Минобороны РФ опубликован на официальном сайте ведомства. Ранее сообщалось о череде поджогов и их попытках зданий военного комиссариата. Так, например, было возбуждено уголовное дело из-за попытки поджечь военкомат в ХМАО коктейлем Молотова. Позже стало известно о задержании сотрудниками ФСБ Новосибирской области мужчины, осуществлявшего поиск исполнителей поджогов военкоматов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям