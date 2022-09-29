ФСБ задержала подозреваемого в поджоге военкомата в Новосибирске

30 сентября 2022 в 09:11 Размер текста - 17 +

Против подозреваемого в поджоге военкомата возбудили уголовное дело Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники ФСБ Новосибирской области задержали мужчину, осуществлявшего поиск исполнителей поджогов военкоматов. Об этом сообщила официальный представитель регионального УФСБ Ирина Зеброва. «Сотрудниками УФСБ установлен безработный житель Новосибирска 1999 года рождения, осуществлявший по заданию западных заказчиков поиск исполнителей для совершения поджогов зданий военных комиссариатов Новосибирской области», — сказала Зеброва РИА «Новости». По ее словам, целью поджогов было «устрашение населения, склонение жителей региона к отказу от участия и поддержки специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины». Следователи УФСБ возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по статье «покушение на организацию совершения террористического акта». Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Ранее в нескольких регионах России были зафиксированы случаи поджогов зданий военкоматов. Так, в ХМАО мужчина кинул в военкомат коктейль «Молотова», в Перми попытка поджога военкомата была совершена 24 июня.

Сотрудники ФСБ Новосибирской области задержали мужчину, осуществлявшего поиск исполнителей поджогов военкоматов. Об этом сообщила официальный представитель регионального УФСБ Ирина Зеброва. «Сотрудниками УФСБ установлен безработный житель Новосибирска 1999 года рождения, осуществлявший по заданию западных заказчиков поиск исполнителей для совершения поджогов зданий военных комиссариатов Новосибирской области», — сказала Зеброва РИА «Новости». По ее словам, целью поджогов было «устрашение населения, склонение жителей региона к отказу от участия и поддержки специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины». Следователи УФСБ возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по статье «покушение на организацию совершения террористического акта». Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Ранее в нескольких регионах России были зафиксированы случаи поджогов зданий военкоматов. Так, в ХМАО мужчина кинул в военкомат коктейль «Молотова», в Перми попытка поджога военкомата была совершена 24 июня.