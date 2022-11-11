RND: Шольц раскрыл суть диалога с Путиным незадолго до спецоперации

Шольц: Путин просил, чтобы на Украине не было ракет, угрожающих Москве

Переговоры Шольца и Путина шли 4 часа Фото: Bundesregierung\Denzel

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что незадолго до начала спецоперации говорил с президентом России Владимиром Путиным, которые требовал, чтобы на «Украине не было ракет, угрожающих Москве». Об этом политик сообщил редакции RND.

«Я тоже был в Москве незадолго до начала [спецоперации], сидел за этим семиметровым столом и разговаривал с ним (Путиным, — прим. URA.RU). В этом четырехчасовом разговоре Путин потребовал, чтобы „на Украине не было ракет, угрожающих Москве“. Чтобы было исключено членство Украины в НАТО», — сообщает немецкое издание.

Шольц подчеркнул, что никому не позволил отговорить себя от телефонных переговоров с Путиным, пишет ТАСС. По его словам, Германия делает все возможное для восстановления мира.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Глава НАТО Йенс Столтенберг признал, что Североатлантический альянс никак не может допустить наступления мира на Украине на условиях России. На днях Греция, а также ряд других стран НАТО поддержали заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс.