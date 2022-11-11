Politico: ряд стран НАТО поддержали заявку Украины на вступление в альянс

Ряд стран НАТО поддержали заявку Украины на вступление в альянс
Греция, а также ряд других стран НАТО поддержали заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс. Об этом сообщает Politico.
«Представители НАТО, среди которых Польша и Греция, уточнили, что поддерживают заявку Украины на членство в организации», — приводит слова газета argumenti.ru. Кроме того, глава Минобороны США Ллойд Остин уточнил, что Вашингтон также поддерживает стремление Украины вступить в альянс.
Ранее в МИД РФ оценили возможность вступления Украины в НАТО. В ведомстве уточнили, что у Украины нет обходных путей для вступления в альянс. Украина не раз изъявляла желание вступить в НАТО, а также в Евросоюз.
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