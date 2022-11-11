Politico: ряд стран НАТО поддержали заявку Украины на вступление в альянс 11 ноября 2022 в 13:32 Размер текста - 17 + Ряд стран НАТО поддержали заявку Украины на вступление в альянс Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Греция, а также ряд других стран НАТО поддержали заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс. Об этом сообщает Politico. «Представители НАТО, среди которых Польша и Греция, уточнили, что поддерживают заявку Украины на членство в организации», — приводит слова газета argumenti.ru. Кроме того, глава Минобороны США Ллойд Остин уточнил, что Вашингтон также поддерживает стремление Украины вступить в альянс. Ранее в МИД РФ оценили возможность вступления Украины в НАТО. В ведомстве уточнили, что у Украины нет обходных путей для вступления в альянс. Украина не раз изъявляла желание вступить в НАТО, а также в Евросоюз. Греция, а также ряд других стран НАТО поддержали заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс. Об этом сообщает Politico. «Представители НАТО, среди которых Польша и Греция, уточнили, что поддерживают заявку Украины на членство в организации», — приводит слова газета argumenti.ru. Кроме того, глава Минобороны США Ллойд Остин уточнил, что Вашингтон также поддерживает стремление Украины вступить в альянс. Ранее в МИД РФ оценили возможность вступления Украины в НАТО. В ведомстве уточнили, что у Украины нет обходных путей для вступления в альянс. Украина не раз изъявляла желание вступить в НАТО, а также в Евросоюз. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям