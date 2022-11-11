Politico: ряд стран НАТО поддержали заявку Украины на вступление в альянс

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Ряд стран НАТО поддержали заявку Украины на вступление в альянс Фото:

Греция, а также ряд других стран НАТО поддержали заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс. Об этом сообщает Politico.

«Представители НАТО, среди которых Польша и Греция, уточнили, что поддерживают заявку Украины на членство в организации», — приводит слова газета argumenti.ru. Кроме того, глава Минобороны США Ллойд Остин уточнил, что Вашингтон также поддерживает стремление Украины вступить в альянс.

Ранее в МИД РФ оценили возможность вступления Украины в НАТО. В ведомстве уточнили, что у Украины нет обходных путей для вступления в альянс. Украина не раз изъявляла желание вступить в НАТО, а также в Евросоюз.

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Греция, а также ряд других стран НАТО поддержали заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс. Об этом сообщает Politico. «Представители НАТО, среди которых Польша и Греция, уточнили, что поддерживают заявку Украины на членство в организации», — приводит слова газета argumenti.ru. Кроме того, глава Минобороны США Ллойд Остин уточнил, что Вашингтон также поддерживает стремление Украины вступить в альянс. Ранее в МИД РФ оценили возможность вступления Украины в НАТО. В ведомстве уточнили, что у Украины нет обходных путей для вступления в альянс. Украина не раз изъявляла желание вступить в НАТО, а также в Евросоюз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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