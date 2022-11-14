Кремль раскрыл детали переговоров РФ с ООН

Кремль: Россия провела переговоры с ООН по поводу зерновой сделки
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Петр Порошенко на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 20.02.19 США, порошенко петр, оон, генеральная ассамблея
В рамках ООН проходят переговоры о продлении зерновой сделки Фото:
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Россия на прошлой неделе провела переговоры с ООН по поводу зерновой сделки. Они были конструктивными, итоговое решение будет через неделю. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На прошлой неделе были переговоры с ООН достаточно конструктивные переговоры. У нас есть наш интерес в этой сделке, который был составляющей частью механизма сделки. Еще неделя до даты продления, работа продолжается», — сообщил Песков на конференц-колле журналистам, передает корреспондент URA.RU.

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Россия на прошлой неделе провела переговоры с ООН по поводу зерновой сделки. Они были конструктивными, итоговое решение будет через неделю. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «На прошлой неделе были переговоры с ООН достаточно конструктивные переговоры. У нас есть наш интерес в этой сделке, который был составляющей частью механизма сделки. Еще неделя до даты продления, работа продолжается», — сообщил Песков на конференц-колле журналистам, передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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