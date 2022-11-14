Кремль раскрыл детали переговоров РФ с ООН

В рамках ООН проходят переговоры о продлении зерновой сделки
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Россия на прошлой неделе провела переговоры с ООН по поводу зерновой сделки. Они были конструктивными, итоговое решение будет через неделю. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«На прошлой неделе были переговоры с ООН достаточно конструктивные переговоры. У нас есть наш интерес в этой сделке, который был составляющей частью механизма сделки. Еще неделя до даты продления, работа продолжается», — сообщил Песков на конференц-колле журналистам, передает корреспондент URA.RU.
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