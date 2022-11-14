Запад разморозит российские активы ради оплаты долгов, возникших из-за поставок оружия Украине. Об этом заявил постпред России при ОНН Василий Небензя.
«Им уже давно хочется их разморозить, но не для того, чтобы вернуть законному владельцу, и не для того, чтобы тратить на помощь Украине, а на финансирование постоянно растущих поставок оружия Киеву и погашение его долгов за уже переданное вооружение», — заявил Небезня во время своего вылупления в ООН. Трансляция заседания организации велась на официальной странице в Twitter (заблокирован в РФ).
После начала российской спецоперации на Украине западные станы заморозили российские активы. Так активы Центробанка оказались заморожены на сумму 24,5 млрд долларов. Также ЕС допускал передачу замороженных активов ЦБ РФ Украине.
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Запад разморозит российские активы ради оплаты долгов, возникших из-за поставок оружия Украине. Об этом заявил постпред России при ОНН Василий Небензя. «Им уже давно хочется их разморозить, но не для того, чтобы вернуть законному владельцу, и не для того, чтобы тратить на помощь Украине, а на финансирование постоянно растущих поставок оружия Киеву и погашение его долгов за уже переданное вооружение», — заявил Небезня во время своего вылупления в ООН. Трансляция заседания организации велась на официальной странице в Twitter (заблокирован в РФ). После начала российской спецоперации на Украине западные станы заморозили российские активы. Так активы Центробанка оказались заморожены на сумму 24,5 млрд долларов. Также ЕС допускал передачу замороженных активов ЦБ РФ Украине.