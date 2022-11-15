Риэлтор рассказал, какие дома ищут жители ЯНАО

В ЯНАО чаще продаются готовые к проживанию дома
Жители ЯНАО чаще покупают дома, уже готовые к проживанию. Об этом URA.RU рассказал директор федеральной компании «Этажи» в Новом Уренгое Дмитрий Кочетков.
«Спрос на загородные дома сохраняется стабильный. Конечно, в первую очередь покупателей интересуют дома, полностью готовые для проживания и с максимальными удобствами», — рассказал Кочетков.
Он отметил, что на данный момент только в Новом Уренгое в продаже около 200 вариантов загородной недвижимости. Половина из этого — дома.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО сократился срок продажи домов. Чаще всего это занимает около 40 дней.
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