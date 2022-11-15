15 ноября 2022

Риэлтор рассказал, какие дома ищут жители ЯНАО

Жители ЯНАО чаще покупают готовые к проживанию дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Дмитрия Артюхова с журналистами. Салехард, город салехард
В ЯНАО чаще продаются готовые к проживанию дома Фото:

Жители ЯНАО чаще покупают дома, уже готовые к проживанию. Об этом URA.RU рассказал директор федеральной компании «Этажи» в Новом Уренгое Дмитрий Кочетков.

«Спрос на загородные дома сохраняется стабильный. Конечно, в первую очередь покупателей интересуют дома, полностью готовые для проживания и с максимальными удобствами», — рассказал Кочетков.

Он отметил, что на данный момент только в Новом Уренгое в продаже около 200 вариантов загородной недвижимости. Половина из этого — дома.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО сократился срок продажи домов. Чаще всего это занимает около 40 дней.

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Жители ЯНАО чаще покупают дома, уже готовые к проживанию. Об этом URA.RU рассказал директор федеральной компании «Этажи» в Новом Уренгое Дмитрий Кочетков. «Спрос на загородные дома сохраняется стабильный. Конечно, в первую очередь покупателей интересуют дома, полностью готовые для проживания и с максимальными удобствами», — рассказал Кочетков. Он отметил, что на данный момент только в Новом Уренгое в продаже около 200 вариантов загородной недвижимости. Половина из этого — дома. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО сократился срок продажи домов. Чаще всего это занимает около 40 дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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