Руководство свердловского главка МВД перебросит сотни силовиков в западные регионы РФ

17 ноября 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Свердловским силовикам предложат отправиться в Крым и другие регионы РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Более 500 сотрудников ГУ МВД по Свердловской области будут командированы для охраны правопорядка в другие регионы РФ, в числе которых новые субъекты — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская область. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Новость по теме Источник раскрыл секретные задачи нового замглавы свердловской полиции «Есть план командировать в разные регионы 500-600 сотрудников. Это как новые регионы (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — прим. URA.RU), так и Крым и другие области», — рассказал собеседник агентства, отметив, что цели командировок не раскрываются. Преимущественно в задачи сотрудников будет входить работа по охране правопорядка. Участие в любых боевых действиях не предусмотрено. По версии источника, полицейские будут исполнять свои обязанности на новых территориях, как минимум, несколько месяцев. Все командировки находятся на контроле нового замначальника главка Сергея Ремезкова, сообщил инсайдер. URA.RU еще до назначения полковника сообщало, что четвертый заместитель будет отвечать за командирование сотрудников в формирующиеся в новых регионах администрации в Донбассе. Работа предлагалась наиболее опытным сотрудникам, многих из которых уже отправляли работать за пределами Свердловской области. URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало. Ранее на аналогичные вопросы в ведомстве отвечали, что сведения относятся к служебной информации, которая не раскрывается. Данные о командировках сотрудников появились в начале лета — когда URA.RU сообщало о будущем назначении четвертого заместителя шефа свердловского ГУ МВД, который возьмет под контроль отправку сотрудников. Временная проблема с этим возникла, когда из-за кадрового дефицита назначение Ремезкова отложилось.

Более 500 сотрудников ГУ МВД по Свердловской области будут командированы для охраны правопорядка в другие регионы РФ, в числе которых новые субъекты — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская область. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Есть план командировать в разные регионы 500-600 сотрудников. Это как новые регионы (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — прим. URA.RU), так и Крым и другие области», — рассказал собеседник агентства, отметив, что цели командировок не раскрываются. Преимущественно в задачи сотрудников будет входить работа по охране правопорядка. Участие в любых боевых действиях не предусмотрено. По версии источника, полицейские будут исполнять свои обязанности на новых территориях, как минимум, несколько месяцев. Все командировки находятся на контроле нового замначальника главка Сергея Ремезкова, сообщил инсайдер. URA.RU еще до назначения полковника сообщало, что четвертый заместитель будет отвечать за командирование сотрудников в формирующиеся в новых регионах администрации в Донбассе. Работа предлагалась наиболее опытным сотрудникам, многих из которых уже отправляли работать за пределами Свердловской области. URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало. Ранее на аналогичные вопросы в ведомстве отвечали, что сведения относятся к служебной информации, которая не раскрывается. Данные о командировках сотрудников появились в начале лета — когда URA.RU сообщало о будущем назначении четвертого заместителя шефа свердловского ГУ МВД, который возьмет под контроль отправку сотрудников. Временная проблема с этим возникла, когда из-за кадрового дефицита назначение Ремезкова отложилось.