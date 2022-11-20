На территории базы отдыха есть четыре коттеджа, вертолетная площадка и контактный зоопарк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В деревне Колташи (Свердловская область) за 24,5 миллиона рублей продают базу отдыха, в которой есть вертолетная площадка и контактный зоопарк. Информация об этом следует из объявления, размещенного на «Авито».

«Продается действующий Туристический центр „Русская Деревня“. На территории туристического центра располагается: четыре коттеджа, расположенные на огороженных территориях, вертолетная площадка, контактный зоопарк с сельскохозяйственными животными, искусственный водоем для рыбалки на карпов», — говорится в объявлении.

База отдыха находится в 94 километрах от Екатеринбурга рядом с рекой Реж и скалами Еж-камень и Шайтан-камень. Также в объявлении указано, что единовременно могут расположить до 33 человек. Кроме этого, владельцы территории указали, что цена не окончательная — возможен торг.

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Екатеринбурга продают двухэтажную гостиницу площадью 560 квадратных метров. Владелец хочет выручить за продажу готового бизнеса 55 млн рублей.

Фото: «Авито»

Фото: «Авито»

Фото: «Авито»