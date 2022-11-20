В деревне Колташи (Свердловская область) за 24,5 миллиона рублей продают базу отдыха, в которой есть вертолетная площадка и контактный зоопарк. Информация об этом следует из объявления, размещенного на «Авито».
«Продается действующий Туристический центр „Русская Деревня“. На территории туристического центра располагается: четыре коттеджа, расположенные на огороженных территориях, вертолетная площадка, контактный зоопарк с сельскохозяйственными животными, искусственный водоем для рыбалки на карпов», — говорится в объявлении.
База отдыха находится в 94 километрах от Екатеринбурга рядом с рекой Реж и скалами Еж-камень и Шайтан-камень. Также в объявлении указано, что единовременно могут расположить до 33 человек. Кроме этого, владельцы территории указали, что цена не окончательная — возможен торг.
Ранее URA.RU сообщало, что в центре Екатеринбурга продают двухэтажную гостиницу площадью 560 квадратных метров. Владелец хочет выручить за продажу готового бизнеса 55 млн рублей.
Фото: «Авито»
Фото: «Авито»
Фото: «Авито»
Фото: «Авито»
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В деревне Колташи (Свердловская область) за 24,5 миллиона рублей продают базу отдыха, в которой есть вертолетная площадка и контактный зоопарк. Информация об этом следует из объявления, размещенного на «Авито». «Продается действующий Туристический центр „Русская Деревня“. На территории туристического центра располагается: четыре коттеджа, расположенные на огороженных территориях, вертолетная площадка, контактный зоопарк с сельскохозяйственными животными, искусственный водоем для рыбалки на карпов», — говорится в объявлении. База отдыха находится в 94 километрах от Екатеринбурга рядом с рекой Реж и скалами Еж-камень и Шайтан-камень. Также в объявлении указано, что единовременно могут расположить до 33 человек. Кроме этого, владельцы территории указали, что цена не окончательная — возможен торг. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Екатеринбурга продают двухэтажную гостиницу площадью 560 квадратных метров. Владелец хочет выручить за продажу готового бизнеса 55 млн рублей.