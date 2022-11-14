На Пушкина, 2а продают двухэтажную гостиницу (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Двухэтажную гостиницу площадью 560 квадратных метров по адресу Пушкина, 2а выставили на продажу в центре Екатеринбурга. Владелец хочет выручить за продажу готового бизнеса 55 млн рублей, следует из объявления на сайте «Авито».

«Продаю готовый бизнес со стабильным доходом от одного миллиона рублей в месяц с помещениями в собственности, оборудованием, сайтом, работниками, клиентской базой (сотрудничаем со многими университетами и колледжами города), бухгалтерией. Действующий хостел-гостиница в центре города», — говорится в объявлении.

В гостинице шестнадцать номеров, они вмещают до 110 человек, а также отдельный вход, закрытая парковка на четыре машины. Бизнесу три года, новый владелец окупит вложения за три года, обещает автор объявления.

Ранее URA.RU сообщало, что на берегу озера Таватуй в 100 километрах от Екатеринбурга выставили на продажу резиденцию площадью 926 квадратных метров с 21-й комнатой. Усадьбу с художественной росписью на фасаде и балюстрадой продают за 180 миллионов рублей.

Адрес гостиницы — Пушкина, 2а Фото: «Авито»

В гостинице два этажа и 16 номеров Фото: «Авито»

Гостиницу открыли три года назад Фото: «Авито»