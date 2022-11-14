Двухэтажную гостиницу площадью 560 квадратных метров по адресу Пушкина, 2а выставили на продажу в центре Екатеринбурга. Владелец хочет выручить за продажу готового бизнеса 55 млн рублей, следует из объявления на сайте «Авито».
«Продаю готовый бизнес со стабильным доходом от одного миллиона рублей в месяц с помещениями в собственности, оборудованием, сайтом, работниками, клиентской базой (сотрудничаем со многими университетами и колледжами города), бухгалтерией. Действующий хостел-гостиница в центре города», — говорится в объявлении.
В гостинице шестнадцать номеров, они вмещают до 110 человек, а также отдельный вход, закрытая парковка на четыре машины. Бизнесу три года, новый владелец окупит вложения за три года, обещает автор объявления.
Ранее URA.RU сообщало, что на берегу озера Таватуй в 100 километрах от Екатеринбурга выставили на продажу резиденцию площадью 926 квадратных метров с 21-й комнатой. Усадьбу с художественной росписью на фасаде и балюстрадой продают за 180 миллионов рублей.
Адрес гостиницы — Пушкина, 2а
Фото: «Авито»
В гостинице два этажа и 16 номеров
Фото: «Авито»
Гостиницу открыли три года назад
Фото: «Авито»
Стоимость гостиницы — 55 млн рублей
Фото: «Авито»
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo
Двухэтажную гостиницу площадью 560 квадратных метров по адресу Пушкина, 2а выставили на продажу в центре Екатеринбурга. Владелец хочет выручить за продажу готового бизнеса 55 млн рублей, следует из объявления на сайте «Авито». «Продаю готовый бизнес со стабильным доходом от одного миллиона рублей в месяц с помещениями в собственности, оборудованием, сайтом, работниками, клиентской базой (сотрудничаем со многими университетами и колледжами города), бухгалтерией. Действующий хостел-гостиница в центре города», — говорится в объявлении. В гостинице шестнадцать номеров, они вмещают до 110 человек, а также отдельный вход, закрытая парковка на четыре машины. Бизнесу три года, новый владелец окупит вложения за три года, обещает автор объявления. Ранее URA.RU сообщало, что на берегу озера Таватуй в 100 километрах от Екатеринбурга выставили на продажу резиденцию площадью 926 квадратных метров с 21-й комнатой. Усадьбу с художественной росписью на фасаде и балюстрадой продают за 180 миллионов рублей.