14 ноября 2022

В центре Екатеринбурга продают гостиницу за 55 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая гостиница Hyatt на Репина 1/2. Екатеринбург, отель, коридор, гостиница, hyatt, хайат
На Пушкина, 2а продают двухэтажную гостиницу (фото из архива) Фото:

Двухэтажную гостиницу площадью 560 квадратных метров по адресу Пушкина, 2а выставили на продажу в центре Екатеринбурга. Владелец хочет выручить за продажу готового бизнеса 55 млн рублей, следует из объявления на сайте «Авито».

«Продаю готовый бизнес со стабильным доходом от одного миллиона рублей в месяц с помещениями в собственности, оборудованием, сайтом, работниками, клиентской базой (сотрудничаем со многими университетами и колледжами города), бухгалтерией. Действующий хостел-гостиница в центре города», — говорится в объявлении.

В гостинице шестнадцать номеров, они вмещают до 110 человек, а также отдельный вход, закрытая парковка на четыре машины. Бизнесу три года, новый владелец окупит вложения за три года, обещает автор объявления.

Ранее URA.RU сообщало, что на берегу озера Таватуй в 100 километрах от Екатеринбурга выставили на продажу резиденцию площадью 926 квадратных метров с 21-й комнатой. Усадьбу с художественной росписью на фасаде и балюстрадой продают за 180 миллионов рублей.

Адрес гостиницы — Пушкина, 2а
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В гостинице два этажа и 16 номеров
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Гостиницу открыли три года назад
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Стоимость гостиницы — 55 млн рублей
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Двухэтажную гостиницу площадью 560 квадратных метров по адресу Пушкина, 2а выставили на продажу в центре Екатеринбурга. Владелец хочет выручить за продажу готового бизнеса 55 млн рублей, следует из объявления на сайте «Авито». «Продаю готовый бизнес со стабильным доходом от одного миллиона рублей в месяц с помещениями в собственности, оборудованием, сайтом, работниками, клиентской базой (сотрудничаем со многими университетами и колледжами города), бухгалтерией. Действующий хостел-гостиница в центре города», — говорится в объявлении. В гостинице шестнадцать номеров, они вмещают до 110 человек, а также отдельный вход, закрытая парковка на четыре машины. Бизнесу три года, новый владелец окупит вложения за три года, обещает автор объявления. Ранее URA.RU сообщало, что на берегу озера Таватуй в 100 километрах от Екатеринбурга выставили на продажу резиденцию площадью 926 квадратных метров с 21-й комнатой. Усадьбу с художественной росписью на фасаде и балюстрадой продают за 180 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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