21 ноября 2022
20 ноября 2022
19 ноября 2022

В Новом Уренгое женщина получила травму при столкновении иномарок

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажирка Skoda госпитализирована с травмой, полученной в ДТП Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) столкнулись Mitsubishi и Skoda. Пассажирку второй иномарки госпитализировали с травмой, сообщает окружная госавтоинспекция в соцсети «ВКонтакте».

«21.11.2022 г., около 18 часов 50 минут на пересечении ул. Промышленная — пр. Ленинградский, водитель Mitsubishi при повороте налево не предоставил преимущества в движении Skoda, вследствие чего допустил столкновение. В результате ДТП пассажир Skoda госпитализирована», — сообщает пресс-служба окружного ГИБДД.

Ранее URA.RU рассказало что в Новом Уренгое столкнулись грейдер, иномарка и автомобиль ППС. Авария произошла из-за нетрезвого водителя иномарки.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) столкнулись Mitsubishi и Skoda. Пассажирку второй иномарки госпитализировали с травмой, сообщает окружная госавтоинспекция в соцсети «ВКонтакте». «21.11.2022 г., около 18 часов 50 минут на пересечении ул. Промышленная — пр. Ленинградский, водитель Mitsubishi при повороте налево не предоставил преимущества в движении Skoda, вследствие чего допустил столкновение. В результате ДТП пассажир Skoda госпитализирована», — сообщает пресс-служба окружного ГИБДД. Ранее URA.RU рассказало что в Новом Уренгое столкнулись грейдер, иномарка и автомобиль ППС. Авария произошла из-за нетрезвого водителя иномарки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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