В Новом Уренгое женщина получила травму при столкновении иномарок

22 ноября 2022 в 07:28 Размер текста - 17 +

Пассажирка Skoda госпитализирована с травмой, полученной в ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) столкнулись Mitsubishi и Skoda. Пассажирку второй иномарки госпитализировали с травмой, сообщает окружная госавтоинспекция в соцсети «ВКонтакте». «21.11.2022 г., около 18 часов 50 минут на пересечении ул. Промышленная — пр. Ленинградский, водитель Mitsubishi при повороте налево не предоставил преимущества в движении Skoda, вследствие чего допустил столкновение. В результате ДТП пассажир Skoda госпитализирована», — сообщает пресс-служба окружного ГИБДД. Ранее URA.RU рассказало что в Новом Уренгое столкнулись грейдер, иномарка и автомобиль ППС. Авария произошла из-за нетрезвого водителя иномарки.

В Новом Уренгое (ЯНАО) столкнулись Mitsubishi и Skoda. Пассажирку второй иномарки госпитализировали с травмой, сообщает окружная госавтоинспекция в соцсети «ВКонтакте». «21.11.2022 г., около 18 часов 50 минут на пересечении ул. Промышленная — пр. Ленинградский, водитель Mitsubishi при повороте налево не предоставил преимущества в движении Skoda, вследствие чего допустил столкновение. В результате ДТП пассажир Skoda госпитализирована», — сообщает пресс-служба окружного ГИБДД. Ранее URA.RU рассказало что в Новом Уренгое столкнулись грейдер, иномарка и автомобиль ППС. Авария произошла из-за нетрезвого водителя иномарки.