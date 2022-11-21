В Новом Уренгое женщина получила травму при столкновении иномарок

Пассажирка Skoda госпитализирована с травмой, полученной в ДТП
В Новом Уренгое (ЯНАО) столкнулись Mitsubishi и Skoda. Пассажирку второй иномарки госпитализировали с травмой, сообщает окружная госавтоинспекция в соцсети «ВКонтакте».
«21.11.2022 г., около 18 часов 50 минут на пересечении ул. Промышленная — пр. Ленинградский, водитель Mitsubishi при повороте налево не предоставил преимущества в движении Skoda, вследствие чего допустил столкновение. В результате ДТП пассажир Skoda госпитализирована», — сообщает пресс-служба окружного ГИБДД.
Ранее URA.RU рассказало что в Новом Уренгое столкнулись грейдер, иномарка и автомобиль ППС. Авария произошла из-за нетрезвого водителя иномарки.
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