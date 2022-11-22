Губернатор ХМАО объяснила, как будут готовить кадры на завод, не имеющий аналогов в России

Губернатор Комарова: кадры для уникального завода в ХМАО будут готовить югорские вузы

23 ноября 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова заявила, что в регионе будут готовить уникальных специалистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о том, как будут готовить сотрудников на завод белковых компонентов для детей в Советском районе. В том числе, на предприятии будет производиться препарат питания «Иммунокол», заявила глава округа во время ежегодной пресс-конференции. «В первую очередь, там будут трудоустроены сотрудники предприятия „советское молоко“. Во — вторых, два университета: Сургутский и Югорский будут готовить специалистов. Речь идет о химиках, биологах. Так же предприятие будет нести ответственность за подготовку штучных кадров», — отметила Наталья Комарова. По словам главы ХМАО, в 2025 году завод будет выпускать 15 тонн препарата питания «Иммунокол», 1000 тонн белковых компонентов для спортивного и детского питания, 650 тонн основы для питания. Кроме того, завод будет обеспечивать выпуск тысячи тонн молочной продукции. Ранее URA.RU рассказывало, что до конца ноября этого года в Советском районе в тестовом режиме начнет работать первая линия по производству препарата питания «Иммунокол». Это первый этап создания производства отечественных белковых компонентов, основы сухих молочных продуктов питания для новорожденных и детей до шести месяцев.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о том, как будут готовить сотрудников на завод белковых компонентов для детей в Советском районе. В том числе, на предприятии будет производиться препарат питания «Иммунокол», заявила глава округа во время ежегодной пресс-конференции. «В первую очередь, там будут трудоустроены сотрудники предприятия „советское молоко“. Во — вторых, два университета: Сургутский и Югорский будут готовить специалистов. Речь идет о химиках, биологах. Так же предприятие будет нести ответственность за подготовку штучных кадров», — отметила Наталья Комарова. По словам главы ХМАО, в 2025 году завод будет выпускать 15 тонн препарата питания «Иммунокол», 1000 тонн белковых компонентов для спортивного и детского питания, 650 тонн основы для питания. Кроме того, завод будет обеспечивать выпуск тысячи тонн молочной продукции. Ранее URA.RU рассказывало, что до конца ноября этого года в Советском районе в тестовом режиме начнет работать первая линия по производству препарата питания «Иммунокол». Это первый этап создания производства отечественных белковых компонентов, основы сухих молочных продуктов питания для новорожденных и детей до шести месяцев.