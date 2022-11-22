Жители ЯНАО ищут способ избавиться от приступов сильной головной боли

В первую очередь на головную боль влияют экстремальные погодные факторы в ЯНАО, сообщил доктор наук Токарев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители ЯНАО пожаловались, что испытывают сильные головные боли, несмотря на хорошие медицинские показатели. Об этом ямальцы поделились в местных группах в соцсетях.

«Последние два года мучают головные боли, по неделе может болеть. Потом сама проходит. Все необходимые обследования пройдены, никаких отклонений нет, а головная боль мучает страшно. Кто чем спасается?» — поинтересовался анонимно автор в группе «Нетипичный Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте».

Как оказалось, многие жители округа столкнулись с подобной проблемой. При этом нашлись и те, кто, наоборот, избавился от мигрени, переехав на Ямал. «Тоже бывают мигрени. Как сюда переехала», — написала Надежда Сидорова. «На севере с 1982 года замучили головокружения! Причем на постоянной основе», — поделилась Ксения Швец. «А у меня наоборот. Жила в Башкирии, хуже болела голова», — отметила Анастасия Никитина.

Как пояснил агентству главный врач-профилактолог Уральского федерального округа, доктор медицинских наук Сергей Токарев, в первую очередь на это влияют экстремальные погодные факторы в округе — резкие перепады температуры и атмосферного давления, а также выраженные магнитные бури. Из-за этого происходит колебания системного артериального давления, а также изменения внутричерепного давления. При повышении внутричерепного давления и развитии ВЧГ-синдрома, как правило, эти явления вызывают головную боль. Стоит отметить, что часто боли возникают из-за шейного остеохондроза. Он характерен для офисных работников. Здесь необходимо обследование у невролога. Лечение должно быть комплексным: помогает массаж, будет полезно плавание и посещение сеансов физиотерапии, важен активный образ жизни.

«В случае систематически повторяющихся головных болей должно быть назначено комплексное и системное лечение. Для этого необходимо обратиться к врачу и выявить, каким хроническим заболеванием страдает человек. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. К примеру, можно пропустить признаки начинающегося инсульта и начать принимать не те препараты; нельзя принимать никаких обезболивающих средств без назначения доктора. С другой стороны, головные боли из-за напряжения при стрессе и высокой психоэмоциональной нагрузке далеко не всегда лечатся лекарствами. Здесь нужно уметь грамотно справляться со стрессом, увеличить двигательную активность, избегать перегрузок. Головные боли испытывают и те, кто не высыпается и страдает бессонницей. Поэтому оптимальная продолжительность сна (не менее 7 часов) очень важна для человека», — уточнил доктор.