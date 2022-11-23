Челябинец получил важный пост в Запорожской области

24 ноября 2022 в 10:33 Размер текста - 17 +

Возглавивший ОНФ в Запорожье Иван Скиба ранее участвовал в гуманитарных миссиях в ДНР и ЛНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Региональный исполком Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Запорожской области, вошедшей в состав РФ по итогам референдума, возглавил выходец из Челябинской области Иван Скиба. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий. «Рад, что у нас будет работать талантливый и небезразличный человек, регулярно осуществляющий гуманитарные миссии в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Скиба помогает гражданскому населению и военнослужащим. Считаю нужным в ближайшее время провести заседания рабочих групп и сформировать все направления деятельности ОНФ в Запорожской области», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Челябинская область поддерживает жителей Донбасса практически с 24 февраля, когда президент Владимир Путин санкционировал спецоперацию на Украине. Депутат из города Коркино Иван Скиба начал участвовать в этом процессе на территории ДНР. В частности, он помогал организовать перелет в Москву из Мариуполя для тяжелораненого трехлетнего мальчика Саши. Ребенок вместе с родителями укрывался в подвале, когда туда попал снаряд, выпущенный артиллеристами ВСУ. Также Скиба получил благодарность мэра Ясиноватой Дмитрия Шевченко за помощь в восстановлении инфраструктуры города.

Региональный исполком Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Запорожской области, вошедшей в состав РФ по итогам референдума, возглавил выходец из Челябинской области Иван Скиба. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий. «Рад, что у нас будет работать талантливый и небезразличный человек, регулярно осуществляющий гуманитарные миссии в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Скиба помогает гражданскому населению и военнослужащим. Считаю нужным в ближайшее время провести заседания рабочих групп и сформировать все направления деятельности ОНФ в Запорожской области», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Челябинская область поддерживает жителей Донбасса практически с 24 февраля, когда президент Владимир Путин санкционировал спецоперацию на Украине. Депутат из города Коркино Иван Скиба начал участвовать в этом процессе на территории ДНР. В частности, он помогал организовать перелет в Москву из Мариуполя для тяжелораненого трехлетнего мальчика Саши. Ребенок вместе с родителями укрывался в подвале, когда туда попал снаряд, выпущенный артиллеристами ВСУ. Также Скиба получил благодарность мэра Ясиноватой Дмитрия Шевченко за помощь в восстановлении инфраструктуры города.