В Курганской области кладут асфальт в 20-градусный мороз. Видео

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Благоустройство набережной реки Тобол. Курган , каток, снег, зима, пар, укладка асфальта в снег
В Шадринске катают асфальт в мороз (архивное фото) Фото:

В городе Шадринске Курганской области местные жители заметили, что дорожные рабочие кладут асфальт при температуре в -20 градусов. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщает курганец, который зафиксировал ремонт дороги на видео.

«На фоне ухода большинства мировых компаний. Как хорошо, что скандинавские технологии по-прежнему с нами», — рассказал курганец в сообщение группы «Типичный Курган».

Руководитель информационно-аналитического отдела администрации Шадринска Ксения Хохлова пояснила корреспонденту URA.RU, что трасса, на которой катают асфальт, не находится в полномочиях окружной мэрии. По словам менеджера, все дороги находятся в областном и федеральном владении. Ранее URA.RU писало, что в курганском городе асфальт укладывают в снег. Жители города Шадринска заметили на одной из улиц дорожных рабочих, которые укладывали асфальт, несмотря на падающий снег.

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В городе Шадринске Курганской области местные жители заметили, что дорожные рабочие кладут асфальт при температуре в -20 градусов. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщает курганец, который зафиксировал ремонт дороги на видео. «На фоне ухода большинства мировых компаний. Как хорошо, что скандинавские технологии по-прежнему с нами», — рассказал курганец в сообщение группы «Типичный Курган». Руководитель информационно-аналитического отдела администрации Шадринска Ксения Хохлова пояснила корреспонденту URA.RU, что трасса, на которой катают асфальт, не находится в полномочиях окружной мэрии. По словам менеджера, все дороги находятся в областном и федеральном владении. Ранее URA.RU писало, что в курганском городе асфальт укладывают в снег. Жители города Шадринска заметили на одной из улиц дорожных рабочих, которые укладывали асфальт, несмотря на падающий снег.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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