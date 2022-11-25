В Шадринске катают асфальт в мороз (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Шадринске Курганской области местные жители заметили, что дорожные рабочие кладут асфальт при температуре в -20 градусов. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщает курганец, который зафиксировал ремонт дороги на видео.

«На фоне ухода большинства мировых компаний. Как хорошо, что скандинавские технологии по-прежнему с нами», — рассказал курганец в сообщение группы «Типичный Курган».

Руководитель информационно-аналитического отдела администрации Шадринска Ксения Хохлова пояснила корреспонденту URA.RU, что трасса, на которой катают асфальт, не находится в полномочиях окружной мэрии. По словам менеджера, все дороги находятся в областном и федеральном владении. Ранее URA.RU писало, что в курганском городе асфальт укладывают в снег. Жители города Шадринска заметили на одной из улиц дорожных рабочих, которые укладывали асфальт, несмотря на падающий снег.