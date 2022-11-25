В ХМАО жители варварски отнеслись к новым общественным уборным

В Нефтеюганске хулиганы сломали новые общественные туалеты

26 ноября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай сообщила об актах вандализма по отношению к общественным туалетам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) установили общественные туалеты. При работе в тестовом режиме наблюдались многочисленные случаи вандализма по отношению к только что открытым уборным, сообщила мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай в соцсетях. «На протяжении недели в тестовом режиме на безвозмездной основе в нашем городе функционировали общественные уборные. Результатом свободного доступа стали: разбитый терминал; сломанный доводчик; систематическое воровство жидкого мыла, которое сливают в принесенные с собой емкости; 2 перегоревших обогревателя в результате варварских попыток их вырвать», — написала в соцсетях Эльвира Бугай. Последствия актов вандализма устраняются, работа туалетов переходит на возмездную основу (стоимость услуги составит 10 рублей). Для защиты от вандалов вблизи общественных уборных будет установлено видеонаблюдение. Ранее URA.RU рассказало, что Эльвира Бугай предложила жителям проголосовать, где нужнее установка туалетов. В Нижневартовске правительству предложили поставить уборные на набережной Оби за 12 млн рублей, депутаты гордумы отложили решение вопроса до февраля 2023 года. Сломанный доводчик на двери в туалете Фото: страница Эльвиры Бугай, ВК Разбитый терминал оплаты Фото: страница Эльвиры Бугай, ВК

В Нефтеюганске (ХМАО) установили общественные туалеты. При работе в тестовом режиме наблюдались многочисленные случаи вандализма по отношению к только что открытым уборным, сообщила мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай в соцсетях. «На протяжении недели в тестовом режиме на безвозмездной основе в нашем городе функционировали общественные уборные. Результатом свободного доступа стали: разбитый терминал; сломанный доводчик; систематическое воровство жидкого мыла, которое сливают в принесенные с собой емкости; 2 перегоревших обогревателя в результате варварских попыток их вырвать», — написала в соцсетях Эльвира Бугай. Последствия актов вандализма устраняются, работа туалетов переходит на возмездную основу (стоимость услуги составит 10 рублей). Для защиты от вандалов вблизи общественных уборных будет установлено видеонаблюдение. Ранее URA.RU рассказало, что Эльвира Бугай предложила жителям проголосовать, где нужнее установка туалетов. В Нижневартовске правительству предложили поставить уборные на набережной Оби за 12 млн рублей, депутаты гордумы отложили решение вопроса до февраля 2023 года.