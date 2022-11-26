26 ноября 2022
25 ноября 2022

ГИБДД предупредила челябинцев о проблемах на М5

© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред Якушев Владимир посетил проспект Мальцева. Курган, гибдд, дпс, зима, гаи
В горно-заводской зоне наблюдается медленное движение автомобилей Фото:

На трассе М5 в горно-заводской зоне Челябинской области наблюдается медленное движение автомобилей. Об этом предупредили водителей в региональном ГИБДД.

«В связи с большим наплывом транспорта на автодороге М-5 УРАЛ „Москва-Челябинск“ на территории горно-заводской зоны наблюдается медленное движение автомобилей. Просим водителей соблюдать дистанцию», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ГИБДД добавили, что экипажи ДПС оказывают водителям помощь. Также в ведомстве попросили сообщать им о сломавшемся транспорте на дороге.

Ранее синоптики предупреждали об аномальных морозах на территории региона. Ночные температуры могут достигнуть -29 градусов.

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На трассе М5 в горно-заводской зоне Челябинской области наблюдается медленное движение автомобилей. Об этом предупредили водителей в региональном ГИБДД. «В связи с большим наплывом транспорта на автодороге М-5 УРАЛ „Москва-Челябинск“ на территории горно-заводской зоны наблюдается медленное движение автомобилей. Просим водителей соблюдать дистанцию», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ГИБДД добавили, что экипажи ДПС оказывают водителям помощь. Также в ведомстве попросили сообщать им о сломавшемся транспорте на дороге. Ранее синоптики предупреждали об аномальных морозах на территории региона. Ночные температуры могут достигнуть -29 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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