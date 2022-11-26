ГИБДД предупредила челябинцев о проблемах на М5

27 ноября 2022 в 20:05 Размер текста - 17 +

В горно-заводской зоне наблюдается медленное движение автомобилей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе М5 в горно-заводской зоне Челябинской области наблюдается медленное движение автомобилей. Об этом предупредили водителей в региональном ГИБДД. «В связи с большим наплывом транспорта на автодороге М-5 УРАЛ „Москва-Челябинск“ на территории горно-заводской зоны наблюдается медленное движение автомобилей. Просим водителей соблюдать дистанцию», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ГИБДД добавили, что экипажи ДПС оказывают водителям помощь. Также в ведомстве попросили сообщать им о сломавшемся транспорте на дороге. Ранее синоптики предупреждали об аномальных морозах на территории региона. Ночные температуры могут достигнуть -29 градусов.

На трассе М5 в горно-заводской зоне Челябинской области наблюдается медленное движение автомобилей. Об этом предупредили водителей в региональном ГИБДД. «В связи с большим наплывом транспорта на автодороге М-5 УРАЛ „Москва-Челябинск“ на территории горно-заводской зоны наблюдается медленное движение автомобилей. Просим водителей соблюдать дистанцию», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ГИБДД добавили, что экипажи ДПС оказывают водителям помощь. Также в ведомстве попросили сообщать им о сломавшемся транспорте на дороге. Ранее синоптики предупреждали об аномальных морозах на территории региона. Ночные температуры могут достигнуть -29 градусов.