27 ноября 2022
26 ноября 2022

В Перми местный бренд одежды расширяет рынок

Магазин Raklanova с одеждой пермского дизайнера открылся в ТРЦ «Планета»
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Стокманн в тц Пассаж. Екатеринбург, манекен, магазин одежды, стокманн
Пермячки могут одеться у местного дизайнера (архивное фото) Фото:

В ТРЦ «Планета» в Перми открылся магазин одежды местного бренда Raklanova. Он специализируется на женских нарядах.

«В торгово-развлекательном центре „Планета“ открылся магазин пермского бренда женской одежды Raklanova», — пишет «Бизнес-класс» со ссылкой на пресс-службу компании MallTech. Магазин занял 100 квадратных метров площади ТРЦ.

Ранее URA.RU сообщало, что торговая точка Raklanova открылась в августе в ТРЦ «iMALL Эспланада». Бренд создала и развивает пермский дизайнер Алина Ракланова.

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В ТРЦ «Планета» в Перми открылся магазин одежды местного бренда Raklanova. Он специализируется на женских нарядах. «В торгово-развлекательном центре „Планета“ открылся магазин пермского бренда женской одежды Raklanova», — пишет «Бизнес-класс» со ссылкой на пресс-службу компании MallTech. Магазин занял 100 квадратных метров площади ТРЦ. Ранее URA.RU сообщало, что торговая точка Raklanova открылась в августе в ТРЦ «iMALL Эспланада». Бренд создала и развивает пермский дизайнер Алина Ракланова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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