В Перми местный бренд одежды расширяет рынок

Магазин Raklanova с одеждой пермского дизайнера открылся в ТРЦ «Планета»

28 ноября 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

Пермячки могут одеться у местного дизайнера (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В ТРЦ «Планета» в Перми открылся магазин одежды местного бренда Raklanova. Он специализируется на женских нарядах. «В торгово-развлекательном центре „Планета“ открылся магазин пермского бренда женской одежды Raklanova», — пишет «Бизнес-класс» со ссылкой на пресс-службу компании MallTech. Магазин занял 100 квадратных метров площади ТРЦ. Ранее URA.RU сообщало, что торговая точка Raklanova открылась в августе в ТРЦ «iMALL Эспланада». Бренд создала и развивает пермский дизайнер Алина Ракланова.

В ТРЦ «Планета» в Перми открылся магазин одежды местного бренда Raklanova. Он специализируется на женских нарядах. «В торгово-развлекательном центре „Планета“ открылся магазин пермского бренда женской одежды Raklanova», — пишет «Бизнес-класс» со ссылкой на пресс-службу компании MallTech. Магазин занял 100 квадратных метров площади ТРЦ. Ранее URA.RU сообщало, что торговая точка Raklanova открылась в августе в ТРЦ «iMALL Эспланада». Бренд создала и развивает пермский дизайнер Алина Ракланова.