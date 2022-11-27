В Перми местный бренд одежды расширяет рынок

Пермячки могут одеться у местного дизайнера (архивное фото)
В ТРЦ «Планета» в Перми открылся магазин одежды местного бренда Raklanova. Он специализируется на женских нарядах.
«В торгово-развлекательном центре „Планета“ открылся магазин пермского бренда женской одежды Raklanova», — пишет «Бизнес-класс» со ссылкой на пресс-службу компании MallTech. Магазин занял 100 квадратных метров площади ТРЦ.
Ранее URA.RU сообщало, что торговая точка Raklanova открылась в августе в ТРЦ «iMALL Эспланада». Бренд создала и развивает пермский дизайнер Алина Ракланова.
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P