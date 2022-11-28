Начальник ветстанции челябинского минсельхоза уехал в Донбасс. Фото

Руслан Макин хочет помогать жителям освобожденных территорий Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Начальник ОГБУ «Озерская ветстанция» Руслан Макин, возглавляющий подведомственную структуру минсельхоза Челябинской области, уехал волонтером в Донбасс вместе с отрядом «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР). Как сообщил URA.RU 28 ноября Макин, он переживает за родину и хочет помогать жителям освобожденных территорий.

«По здоровью служить оказался не годен, но душой переживаю за Родину — хочу внести свой вклад. В составе волонтерской миссии МГЕР в свой отпуск на две недели уезжаю в прифронтовую территорию для оказания гуманитарной помощи населению», — рассказал URA.RU Макин.

Начальник ветстанции также является заместителем секретаря озерского отделения партии «Единая Россия» и членом местного политсовета. По словам волонтера, вместе с коллегами он готов оказывать местным жителям медицинскую, социальную и любую другую адресную помощь.

Сегодня он вместе с отрядом выехал из Москвы на границу проведения спецоперации. В Озерске многодетного отца будут ждать семья и дети. У Макина есть двое сыновей и дочка.

Спецоперация на Украине продолжается десятый месяц. По словам президента России Путина, главной целью спецоперации является защита жителей освобожденных территорий. С конца сентября по 28 октября в стране, в связи с этим, проходила частичная мобилизация.