У участников ЛСО закончился очередной трудовой семестр Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 29 ноября встретился с представителями студенческих строительных отрядов. В форме линейного студотряда (ЛСО) он поздравил студентов с окончанием трудового семестра.

«Я вижу ребят из студотрядов во всех наших волонтерских проектах. Спасибо вам огромное, особенно сейчас, когда необходима помощь нашим семьям мобилизованных. Я знаю, что вы активно участвуете в этой работе. Это по-настоящему очень важно», — передает слова Текслера пресс-служба правительства региона.

Губернатор отметил вклад студотрядовцев в восстановление мемориального комплекса «Саур-Могила» в Донбассе. Развитие движение позволило ему подстроиться под нужды времени, и в этом году студенты впервые смогли попробовать себя в роли младших и средних медработников в отделениях челябинской больницы №7. А стройотряд из региона стал лучшим на Всероссийской стройке «Мирный атом» в Озерске.

По словам губернатора, правительство региона будет и дальше поддерживать студенческие стройотряды. Работа, которую выполняют активисты движения, сейчас необычайна важна.

Алексей Текслер наградил представителей студенческих отрядов «Братство» и «Вавилон» за оказанную помощь жителям ДНР Фото: пресс-служба правительства Челябинской области