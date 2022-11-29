Челябинский губернатор примерил форму линейного студотряда. Фото

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Построение стройотрядов. Курган, стройотряд, молодежь
У участников ЛСО закончился очередной трудовой семестр Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 29 ноября встретился с представителями студенческих строительных отрядов. В форме линейного студотряда (ЛСО) он поздравил студентов с окончанием трудового семестра.

«Я вижу ребят из студотрядов во всех наших волонтерских проектах. Спасибо вам огромное, особенно сейчас, когда необходима помощь нашим семьям мобилизованных. Я знаю, что вы активно участвуете в этой работе. Это по-настоящему очень важно», — передает слова Текслера пресс-служба правительства региона.

Губернатор отметил вклад студотрядовцев в восстановление мемориального комплекса «Саур-Могила» в Донбассе. Развитие движение позволило ему подстроиться под нужды времени, и в этом году студенты впервые смогли попробовать себя в роли младших и средних медработников в отделениях челябинской больницы №7. А стройотряд из региона стал лучшим на Всероссийской стройке «Мирный атом» в Озерске.

По словам губернатора, правительство региона будет и дальше поддерживать студенческие стройотряды. Работа, которую выполняют активисты движения, сейчас необычайна важна.

Алексей Текслер наградил представителей студенческих отрядов «Братство» и «Вавилон» за оказанную помощь жителям ДНР
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 29 ноября встретился с представителями студенческих строительных отрядов. В форме линейного студотряда (ЛСО) он поздравил студентов с окончанием трудового семестра. «Я вижу ребят из студотрядов во всех наших волонтерских проектах. Спасибо вам огромное, особенно сейчас, когда необходима помощь нашим семьям мобилизованных. Я знаю, что вы активно участвуете в этой работе. Это по-настоящему очень важно», — передает слова Текслера пресс-служба правительства региона. Губернатор отметил вклад студотрядовцев в восстановление мемориального комплекса «Саур-Могила» в Донбассе. Развитие движение позволило ему подстроиться под нужды времени, и в этом году студенты впервые смогли попробовать себя в роли младших и средних медработников в отделениях челябинской больницы №7. А стройотряд из региона стал лучшим на Всероссийской стройке «Мирный атом» в Озерске. По словам губернатора, правительство региона будет и дальше поддерживать студенческие стройотряды. Работа, которую выполняют активисты движения, сейчас необычайна важна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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