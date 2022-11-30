В Свердловской области отремонтируют старые ЖД-вокзалы ради турмашрута

30 ноября 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

СвЖД планирует в 2023 году приступить к разработке проекта туристического маршрута между Екатеринбургом и Пермью Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Новый туристический маршрут появится в Свердловской области — его планируют проложить по первой на Урале железной дороге от Екатеринбурга через Нижний Тагил в Пермь. Для этого, в частности, придется отремонтировать старые железнодорожные вокзалы, сообщил на конференции «PRO//Движение.Туризм» начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников. «В следующем году начинаем на пути Уральской горнозаводской железной дороги восстанавливать старые вокзалы. Планируем [сделать] очень красивые [объекты] — деревянные, резные. Планируем, что одним из вариантов дальнейшего развития туристических продуктов будет именно туристический продукт „Екатеринбург — Пермь“ по Уральской горнозаводской», — цитирует Колесникова ТАСС. Туристический маршрут пройдет через Нижний Тагил, Кушву, Чусовую, конечная точка — Пермь. Реконструкцией вокзалов займется СвЖД, а администрации муниципалитетов должны будут определить активности для туристов. Реализовать проект планируют до 2025 года. Ранее URA.RU сообщало, что из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму с 1 декабря запустят поезда. До этого между городами начали курсировать трамваи.

Новый туристический маршрут появится в Свердловской области — его планируют проложить по первой на Урале железной дороге от Екатеринбурга через Нижний Тагил в Пермь. Для этого, в частности, придется отремонтировать старые железнодорожные вокзалы, сообщил на конференции «PRO//Движение.Туризм» начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников. «В следующем году начинаем на пути Уральской горнозаводской железной дороги восстанавливать старые вокзалы. Планируем [сделать] очень красивые [объекты] — деревянные, резные. Планируем, что одним из вариантов дальнейшего развития туристических продуктов будет именно туристический продукт „Екатеринбург — Пермь“ по Уральской горнозаводской», — цитирует Колесникова ТАСС. Туристический маршрут пройдет через Нижний Тагил, Кушву, Чусовую, конечная точка — Пермь. Реконструкцией вокзалов займется СвЖД, а администрации муниципалитетов должны будут определить активности для туристов. Реализовать проект планируют до 2025 года. Ранее URA.RU сообщало, что из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму с 1 декабря запустят поезда. До этого между городами начали курсировать трамваи.