Депутат Госдумы сравнил символы Z и V с серпом и молотом

01 декабря 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев считает, что символы Z и V узаконены жизнью Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Символы Z и V не попадут под законопроект, который запрещает использование в рекламе латинского алфавита. Они узаконены жизнью так же, как серп и молот. Об этом заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. «Символы Z и V уже узаконены нашей жизнью. Так же, как серп и молот на знамени Победы. Соответственно, не нуждаются в узаконивании», — заявил Гусев. Его слова корреспонденту URA.RU передал пресс-секретарь. Символы Z и V ассоциируются со специальной операцией по демилитаризации и денацификации, которую РФ проводит на Украине. Их рисуют на военной технике ВС РФ. Ранее Минобороны России объяснило значение букв Z и V на военном транспорте. Символ Z обозначает «за победу». Буква V — «сила в правде» и «задача будет выполнена». Кроме того, председатель координационного совета ООД «Росрекон», историк-исследователь Алексей Новиков рассказал об истинном значении букв для России. Эти буквы, по его словам, присутствовали в древнеславянском алфавите и не имеют отношения к западному миру. Ранее депутаты Госдумы предложили запретить использовать в рекламе не кириллический алфавит. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности. Кроме того, Государственная дума РФ уже давно обсуждает закон, который запрещает вывески на иностранных языках.

Символы Z и V не попадут под законопроект, который запрещает использование в рекламе латинского алфавита. Они узаконены жизнью так же, как серп и молот. Об этом заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. «Символы Z и V уже узаконены нашей жизнью. Так же, как серп и молот на знамени Победы. Соответственно, не нуждаются в узаконивании», — заявил Гусев. Его слова корреспонденту URA.RU передал пресс-секретарь. Символы Z и V ассоциируются со специальной операцией по демилитаризации и денацификации, которую РФ проводит на Украине. Их рисуют на военной технике ВС РФ. Ранее Минобороны России объяснило значение букв Z и V на военном транспорте. Символ Z обозначает «за победу». Буква V — «сила в правде» и «задача будет выполнена». Кроме того, председатель координационного совета ООД «Росрекон», историк-исследователь Алексей Новиков рассказал об истинном значении букв для России. Эти буквы, по его словам, присутствовали в древнеславянском алфавите и не имеют отношения к западному миру. Ранее депутаты Госдумы предложили запретить использовать в рекламе не кириллический алфавит. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности. Кроме того, Государственная дума РФ уже давно обсуждает закон, который запрещает вывески на иностранных языках.