Директор Института развития интернета: Запад использует видеоигры для пропаганды против РФ

02 декабря 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

В «Институте развития интернета» призвали разработать российские продукты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Запад использует видеоигры для пропаганды против России, транслируя образ «злых русских». Такое мнение высказал гендиректор АНО «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ») Алексей Гореславский. «Как и любое другое медиа, игры активно используются в целях рекламы, маркетинга и пропаганды. Именно поэтому разработка своих продуктов с важными для нас ценностями и смыслами необходима. Только тогда мы увидим реальный эффект, много оригинальных проектов, при этом, не обязательно больших, в которые с удовольствием будут играть, в том числе за рубежом», — сказал Гореславский URA.RU. В «Институте развития интернета» отметили, что в западных видеоиграх часто выставляют русских как кровожадных злодеев и распространяют стереотипы о России. В организации привели в пример игры Call Of Duty и Modern Warfare. Власти РФ собираются ввести возрастную маркировку компьютерных игр, передает «Ридус». Минэкономики уже подготовили изменения в законопроекте, пишут СМИ. При этом в Госдуме решили не принимать поправки о запрете пропаганды насилия и жестокости, а также порнографии и пропаганды ЛГБТ в видеоиграх, потому что это может привести к ограничениям всех игр.

Запад использует видеоигры для пропаганды против России, транслируя образ «злых русских». Такое мнение высказал гендиректор АНО «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ») Алексей Гореславский. «Как и любое другое медиа, игры активно используются в целях рекламы, маркетинга и пропаганды. Именно поэтому разработка своих продуктов с важными для нас ценностями и смыслами необходима. Только тогда мы увидим реальный эффект, много оригинальных проектов, при этом, не обязательно больших, в которые с удовольствием будут играть, в том числе за рубежом», — сказал Гореславский URA.RU. В «Институте развития интернета» отметили, что в западных видеоиграх часто выставляют русских как кровожадных злодеев и распространяют стереотипы о России. В организации привели в пример игры Call Of Duty и Modern Warfare. Власти РФ собираются ввести возрастную маркировку компьютерных игр, передает «Ридус». Минэкономики уже подготовили изменения в законопроекте, пишут СМИ. При этом в Госдуме решили не принимать поправки о запрете пропаганды насилия и жестокости, а также порнографии и пропаганды ЛГБТ в видеоиграх, потому что это может привести к ограничениям всех игр.