В районе Челябинска на сутки отменят движение трамваев

Трамваи не будут ходить почти сутки Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Ленинском районе Челябинска из-за ремонта путей почти на сутки будет перекрыто движение трамваев. Об этом сообщили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

«В связи с проведением технологических работ на трамвайных путях по ул. Новороссийской закрывается движение трамваев в Ленинском районе с 8-00 04.12.22 до 5-00 05.12.22 г. Движение маршрутов 18 и 22 будет организовано до кольца „Харлова“, маршрут 12 отменяется», — уточнили в пресс-службе организации.

Ранее в Челябинске изменились нескольких маршрутов трамвая. Все перемены в транспортную схему вносятся для удобства пассажиров, по их же просьбе, отметили представители перевозчика.