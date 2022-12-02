02 декабря 2022

В районе Челябинска на сутки отменят движение трамваев

© Служба новостей «URA.RU»
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Первоапрельский снегопад. Екатеринбург, снег, зима, непогода, снегопад, осадки, трамвай
Трамваи не будут ходить почти сутки Фото:

В Ленинском районе Челябинска из-за ремонта путей почти на сутки будет перекрыто движение трамваев. Об этом сообщили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

«В связи с проведением технологических работ на трамвайных путях по ул. Новороссийской закрывается движение трамваев в Ленинском районе с 8-00 04.12.22 до 5-00 05.12.22 г. Движение маршрутов 18 и 22 будет организовано до кольца „Харлова“, маршрут 12 отменяется», — уточнили в пресс-службе организации.

Ранее в Челябинске изменились нескольких маршрутов трамвая. Все перемены в транспортную схему вносятся для удобства пассажиров, по их же просьбе, отметили представители перевозчика.

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В Ленинском районе Челябинска из-за ремонта путей почти на сутки будет перекрыто движение трамваев. Об этом сообщили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт». «В связи с проведением технологических работ на трамвайных путях по ул. Новороссийской закрывается движение трамваев в Ленинском районе с 8-00 04.12.22 до 5-00 05.12.22 г. Движение маршрутов 18 и 22 будет организовано до кольца „Харлова“, маршрут 12 отменяется», — уточнили в пресс-службе организации. Ранее в Челябинске изменились нескольких маршрутов трамвая. Все перемены в транспортную схему вносятся для удобства пассажиров, по их же просьбе, отметили представители перевозчика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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