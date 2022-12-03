Челябинцев предупредили о гололеде и риске пожаров

Челябинцев предупредили о необходимости надевать обувь, которая не скользит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинцев предупреждают о гололедных явлениях и рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Об этом говорится в сообщении Единой дежурной диспетчерской службы.

«Уважаемые челябинцы! На дорогах города и тротуарах наблюдаются гололедные явления, по возможности надевайте малоскользящую обувь. Воздержитесь от поездок на личном транспорте, при движении соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Будьте осторожны», — сказано в сообщении ЕДДС.

Также единая диспетчерская служба предупреждает что в связи с низкими температурами наружного воздуха увеличивается риск пожаров от печного и газового отопления, электронагревательных приборов, перегрузки электрической сети. ЕДДС призывает к челябинцев к бдительности. Телефон ЕДДС — 112.

В Челябинске уже неоднократно было скользко. Мэр Наталья Котова даже обращалась к жителям, чтобы они держали связь с экстренными службами и сообщали о проблемных участках дорог.