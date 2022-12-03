03 декабря 2022
02 декабря 2022

Челябинцев предупредили о гололеде и риске пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед.Челябинск, погода, гололед, климат, лед, гололедица
Челябинцев предупредили о необходимости надевать обувь, которая не скользит Фото:

Челябинцев предупреждают о гололедных явлениях и рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Об этом говорится в сообщении Единой дежурной диспетчерской службы.

«Уважаемые челябинцы! На дорогах города и тротуарах наблюдаются гололедные явления, по возможности надевайте малоскользящую обувь. Воздержитесь от поездок на личном транспорте, при движении соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Будьте осторожны», — сказано в сообщении ЕДДС.

Также единая диспетчерская служба предупреждает что в связи с низкими температурами наружного воздуха увеличивается риск пожаров от печного и газового отопления, электронагревательных приборов, перегрузки электрической сети. ЕДДС призывает к челябинцев к бдительности. Телефон ЕДДС — 112.

В Челябинске уже неоднократно было скользко. Мэр Наталья Котова даже обращалась к жителям, чтобы они держали связь с экстренными службами и сообщали о проблемных участках дорог.

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Челябинцев предупреждают о гололедных явлениях и рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Об этом говорится в сообщении Единой дежурной диспетчерской службы. «Уважаемые челябинцы! На дорогах города и тротуарах наблюдаются гололедные явления, по возможности надевайте малоскользящую обувь. Воздержитесь от поездок на личном транспорте, при движении соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Будьте осторожны», — сказано в сообщении ЕДДС. Также единая диспетчерская служба предупреждает что в связи с низкими температурами наружного воздуха увеличивается риск пожаров от печного и газового отопления, электронагревательных приборов, перегрузки электрической сети. ЕДДС призывает к челябинцев к бдительности. Телефон ЕДДС — 112. В Челябинске уже неоднократно было скользко. Мэр Наталья Котова даже обращалась к жителям, чтобы они держали связь с экстренными службами и сообщали о проблемных участках дорог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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