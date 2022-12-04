«Коммерсант»: пилот Росгвардии получил срок за крушение военного вертолета

05 декабря 2022 в 04:37 Размер текста - 17 +

Авиакрушение произошло в 2017 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Второй Западный окружной военный суд оставил в силе вынесенный прежними судами приговор отставному военному пилоту-вертолетчику, экс-начальнику разведки 11-й отдельной авиаэскадрильи войск Росгвардии Виктору Семенову, который в 2017 году допустил падение вертолета Ми-8Т на землю. Он получил три года условно. «Как было признано судами, пилот Семенов, грубо нарушив правила полетов, поднял в воздух тяжело нагруженный Ми-8Т и, не сумев удержать машину, разбил его о землю. Сам пилот, отделавшийся условным сроком (три года — прим. URA.RU), убежден, что в аварии виноваты двигатели вертолета, отметившие почти 40-летний „юбилей“», — сообщает «Коммерсант» . В статье указано, что экипаж вертолета выполнял учебно-боевое задание под кодовым названием «Полет на десантирование войск и боевой техники (грузов)». Они должны были транспортировать груз весом 300 кг, но во время полета задание изменили — вертолету поручили забрать восемь бойцов, собаку и амуницию весом порядка 200 кг. Вертолет с таким грузом взлететь не смог и полетел по просеке, зависнув над прудом. Экипажу пришлось выбросить в воду амуницию, чтобы подняться выше, но на обратном пути вертолет задел винтом березу и рухнул. Бойцы и собака не пострадали. Экспертиза показала, что в результате падения авиаэскадрилье был нанесен ущерб в размере 44,9 млн рублей. Пилот пытался оспорить решение суда, указав на износ двигателей, произведенных в 1980 году, однако суд постановил, что Семенов должен был зависнуть над полем и проверить технику с такой нагрузкой. В августе в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края разбился и впоследствии загорелся вертолет Ми-2. Тогда причиной крушения послужили неблагоприятные погодные условия. ЧП обошлось без жертв и пострадавших. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Второй Западный окружной военный суд оставил в силе вынесенный прежними судами приговор отставному военному пилоту-вертолетчику, экс-начальнику разведки 11-й отдельной авиаэскадрильи войск Росгвардии Виктору Семенову, который в 2017 году допустил падение вертолета Ми-8Т на землю. Он получил три года условно. «Как было признано судами, пилот Семенов, грубо нарушив правила полетов, поднял в воздух тяжело нагруженный Ми-8Т и, не сумев удержать машину, разбил его о землю. Сам пилот, отделавшийся условным сроком (три года — прим. URA.RU), убежден, что в аварии виноваты двигатели вертолета, отметившие почти 40-летний „юбилей“», — сообщает «Коммерсант». В статье указано, что экипаж вертолета выполнял учебно-боевое задание под кодовым названием «Полет на десантирование войск и боевой техники (грузов)». Они должны были транспортировать груз весом 300 кг, но во время полета задание изменили — вертолету поручили забрать восемь бойцов, собаку и амуницию весом порядка 200 кг. Вертолет с таким грузом взлететь не смог и полетел по просеке, зависнув над прудом. Экипажу пришлось выбросить в воду амуницию, чтобы подняться выше, но на обратном пути вертолет задел винтом березу и рухнул. Бойцы и собака не пострадали. Экспертиза показала, что в результате падения авиаэскадрилье был нанесен ущерб в размере 44,9 млн рублей. Пилот пытался оспорить решение суда, указав на износ двигателей, произведенных в 1980 году, однако суд постановил, что Семенов должен был зависнуть над полем и проверить технику с такой нагрузкой. В августе в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края разбился и впоследствии загорелся вертолет Ми-2. Тогда причиной крушения послужили неблагоприятные погодные условия. ЧП обошлось без жертв и пострадавших.