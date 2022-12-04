Пермские нефтяники собрали тонны продуктов для земляков в зоне СВО

Грузовики с помощью отправляются из Перми каждые пару недель (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На территорию ЛНР из Пермского края отправлен очередной груз с помощью для жителей региона, а также бойцов, которые несут там службу, выполняя задачи спецоперации. Как рассказали в фонде «Добровольцы Донбасса», на этот раз две тонны продуктов передали сотрудники компании «Транснефть».

«Сотрудники предприятия „Транснефть“ передали две тонны продуктов питания для наших земляков. Груз был отгружен и отправлен в ЛНР, откуда будет развозиться по частям, где служат пермские герои», — говорится в сообщении фонда в соцсетях.

Помощь для жителей ЛНР и бойцов СВО собирают в пермском гарнизонном Доме Офицеров. В фонде отмечают, что теплые вещи, продукты и медикаменты привозят со всего края как чиновники и бизнесмены, так и обычные пермяки. На территории Украины с февраля проходит спецоперация РФ. Она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.