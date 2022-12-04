04 декабря 2022

Пермские нефтяники собрали тонны продуктов для земляков в зоне СВО

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Отправка гуманитарной помощи добровольческому батальону Молот (в/ч 13637) в зону проведения СВО. Пермь, гуманитарная помощь, своих не бросаем, батальон молот, погрузка гуманитарной помощи
Грузовики с помощью отправляются из Перми каждые пару недель (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На территорию ЛНР из Пермского края отправлен очередной груз с помощью для жителей региона, а также бойцов, которые несут там службу, выполняя задачи спецоперации. Как рассказали в фонде «Добровольцы Донбасса», на этот раз две тонны продуктов передали сотрудники компании «Транснефть».

«Сотрудники предприятия „Транснефть“ передали две тонны продуктов питания для наших земляков. Груз был отгружен и отправлен в ЛНР, откуда будет развозиться по частям, где служат пермские герои», — говорится в сообщении фонда в соцсетях.

Помощь для жителей ЛНР и бойцов СВО собирают в пермском гарнизонном Доме Офицеров. В фонде отмечают, что теплые вещи, продукты и медикаменты привозят со всего края как чиновники и бизнесмены, так и обычные пермяки. На территории Украины с февраля проходит спецоперация РФ. Она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.

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На территорию ЛНР из Пермского края отправлен очередной груз с помощью для жителей региона, а также бойцов, которые несут там службу, выполняя задачи спецоперации. Как рассказали в фонде «Добровольцы Донбасса», на этот раз две тонны продуктов передали сотрудники компании «Транснефть». «Сотрудники предприятия „Транснефть“ передали две тонны продуктов питания для наших земляков. Груз был отгружен и отправлен в ЛНР, откуда будет развозиться по частям, где служат пермские герои», — говорится в сообщении фонда в соцсетях. Помощь для жителей ЛНР и бойцов СВО собирают в пермском гарнизонном Доме Офицеров. В фонде отмечают, что теплые вещи, продукты и медикаменты привозят со всего края как чиновники и бизнесмены, так и обычные пермяки. На территории Украины с февраля проходит спецоперация РФ. Она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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