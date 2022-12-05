Власти Нижневартовска купят квартиры для жителей дома, где произошел взрыв газа

06 декабря 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Мэрия планирует приобрести квартиры для жителей разрушенного дома на деньги округа Елена Антипина © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Власти Нижневартовска (ХМАО) планируют увеличить маневренный фонд, чтобы расселить жильцов пострадавших из-за взрыва газа квартир. В пресс-службе мэрии корреспонденту URA.RU рассказали, что, если не удастся разместить всех желающих в имеющихся квартирах, муниципалитет будет закупать жилье на средства из резервного фонда округа. «На сегодняшний день муниципалитет располагает 23 квартирами в маневренном фонде. В случае нехватки жилого фонда администрация Нижневартовска планирует закупить дополнительное жилье. Финансирование будет направлено из резервного фонда ХМАО», — сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска. По данным департамента ЖКХ, нижневартовский маневренный фонд составляет 23 квартиры. При этом расселить предстоит 52 семьи. Не все согласны переезжать в маневренный фонд из-за его удаленности от привычной инфраструктуры: пострадавший дом находится в центре, а временное жилье предлагают в «ипотечной долине» и старой части города. «Других альтернатив на данный момент нет, выбирать необходимо из того, чем располагает муниципалитет. Но не будем забегать вперед — губернатор Югры Наталья Комарова гарантировала, что на улице никто не останется», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало о начале работы по переселению жителей дома, пострадавшего из-за взрыва газа, в маневренный фонд. Жильцам предоставят квартиры в микрорайонах восточной планировочной зоны. В Нижневартовске 4 декабря 2022 года в жилом доме 6а по улице Мира, по версии следствия, взорвался баллон с газом, из-за чего пострадало два подъезда. По предварительным данным, шесть человек погибло, семь числятся пропавшими без вести, из них четверо — дети. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Нижневартовска (ХМАО) планируют увеличить маневренный фонд, чтобы расселить жильцов пострадавших из-за взрыва газа квартир. В пресс-службе мэрии корреспонденту URA.RU рассказали, что, если не удастся разместить всех желающих в имеющихся квартирах, муниципалитет будет закупать жилье на средства из резервного фонда округа. «На сегодняшний день муниципалитет располагает 23 квартирами в маневренном фонде. В случае нехватки жилого фонда администрация Нижневартовска планирует закупить дополнительное жилье. Финансирование будет направлено из резервного фонда ХМАО», — сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска. По данным департамента ЖКХ, нижневартовский маневренный фонд составляет 23 квартиры. При этом расселить предстоит 52 семьи. Не все согласны переезжать в маневренный фонд из-за его удаленности от привычной инфраструктуры: пострадавший дом находится в центре, а временное жилье предлагают в «ипотечной долине» и старой части города. «Других альтернатив на данный момент нет, выбирать необходимо из того, чем располагает муниципалитет. Но не будем забегать вперед — губернатор Югры Наталья Комарова гарантировала, что на улице никто не останется», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало о начале работы по переселению жителей дома, пострадавшего из-за взрыва газа, в маневренный фонд. Жильцам предоставят квартиры в микрорайонах восточной планировочной зоны. В Нижневартовске 4 декабря 2022 года в жилом доме 6а по улице Мира, по версии следствия, взорвался баллон с газом, из-за чего пострадало два подъезда. По предварительным данным, шесть человек погибло, семь числятся пропавшими без вести, из них четверо — дети.