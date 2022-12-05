05 декабря 2022

В МИД РФ заявили о готовности переговорить с главой МАГАТЭ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
О реакции МИД РФ рассказала Мария Захарова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На намерения главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси встретиться с президентом России Владимиром Путиным положительно отреагировали в МИД РФ. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, Москве известно желание Гросси и они настроены его принять.

«Нам известно о желании Гросси вновь посетить Россию, и мы настроены принять его для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с деятельностью МАГАТЭ», — рассказала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также уточнила, что на данный момент конкретных договоренностей о сроках визита у сторон нет.

Ранее URA.RU сообщало, что Гросси лично заявил о намерениях встретиться с Путиным. Глава агентства по атомной энергии тогда уточнил о ведущихся переговорах по этой встрече.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На намерения главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси встретиться с президентом России Владимиром Путиным положительно отреагировали в МИД РФ. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, Москве известно желание Гросси и они настроены его принять. «Нам известно о желании Гросси вновь посетить Россию, и мы настроены принять его для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с деятельностью МАГАТЭ», — рассказала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также уточнила, что на данный момент конкретных договоренностей о сроках визита у сторон нет. Ранее URA.RU сообщало, что Гросси лично заявил о намерениях встретиться с Путиным. Глава агентства по атомной энергии тогда уточнил о ведущихся переговорах по этой встрече.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...