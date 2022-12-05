В МИД РФ заявили о готовности переговорить с главой МАГАТЭ

06 декабря 2022 в 00:01 Размер текста - 17 +

О реакции МИД РФ рассказала Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На намерения главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси встретиться с президентом России Владимиром Путиным положительно отреагировали в МИД РФ. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, Москве известно желание Гросси и они настроены его принять. «Нам известно о желании Гросси вновь посетить Россию, и мы настроены принять его для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с деятельностью МАГАТЭ», — рассказала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также уточнила, что на данный момент конкретных договоренностей о сроках визита у сторон нет. Ранее URA.RU сообщало, что Гросси лично заявил о намерениях встретиться с Путиным. Глава агентства по атомной энергии тогда уточнил о ведущихся переговорах по этой встрече.

На намерения главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси встретиться с президентом России Владимиром Путиным положительно отреагировали в МИД РФ. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, Москве известно желание Гросси и они настроены его принять. «Нам известно о желании Гросси вновь посетить Россию, и мы настроены принять его для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с деятельностью МАГАТЭ», — рассказала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также уточнила, что на данный момент конкретных договоренностей о сроках визита у сторон нет. Ранее URA.RU сообщало, что Гросси лично заявил о намерениях встретиться с Путиным. Глава агентства по атомной энергии тогда уточнил о ведущихся переговорах по этой встрече.