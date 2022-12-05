05 декабря 2022

В Нижневартовске обнаружили еще одного погибшего из-за взрыва газа в доме

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Под завалами дома обнаружили тело мужчины

В Нижневартовске (ХМАО) под завалами в многоквартирном доме на улице Мира, где произошел взрыв газа, обнаружили тело погибшего мужчины. Сейчас происходит опознание, сообщили в городском управлении МЧС.

«Обнаружен погибший. Мужчина. Происходит опознание», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске следователи установили личность другой погибшей при взрыве газа в доме на улице Мира. Ей оказалась 24-летняя Любовь Гриценко. Женщину считали без вести пропавшей вместе с трехлетним сыном после взрыва газа в доме. В ГУ МЧС по ХМАО добавили, что поиски ребенка продолжаются.

Взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Мира произошел вечером 4 декабря. Спасатели продолжают разбирать завалы, по предварительным данным, на это уйдет три дня. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку.

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В Нижневартовске (ХМАО) под завалами в многоквартирном доме на улице Мира, где произошел взрыв газа, обнаружили тело погибшего мужчины. Сейчас происходит опознание, сообщили в городском управлении МЧС. «Обнаружен погибший. Мужчина. Происходит опознание», — прокомментировали в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске следователи установили личность другой погибшей при взрыве газа в доме на улице Мира. Ей оказалась 24-летняя Любовь Гриценко. Женщину считали без вести пропавшей вместе с трехлетним сыном после взрыва газа в доме. В ГУ МЧС по ХМАО добавили, что поиски ребенка продолжаются. Взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Мира произошел вечером 4 декабря. Спасатели продолжают разбирать завалы, по предварительным данным, на это уйдет три дня. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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