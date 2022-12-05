В Нижневартовске следователи установили личность погибшей при взрыве газа в доме

В Нижневартовске (ХМАО) следователи установили личность погибшей при взрыве газа в доме на улице Мира. Ей оказалась 24-летняя Любовь Гриценко. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении Следственного комитета РФ.
«В списке пропавших без вести была одна женщина, ее опознали. Это 24-летняя Любовь Гриценко», — сообщили корреспонденту агентства в ведомстве. Женщину считали без вести пропавшей вместе с трехлетним сыном после взрыва газа в доме. В ГУ МЧС по ХМАО добавили, что поиски ребенка продолжаются.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске под завалами нашли тело женщины. Спасатели обнаружили погибшую рано утром.
Взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Мира произошел вечером 4 декабря. Спасатели продолжают разбирать завалы, по предварительным данным, на это уйдет три дня. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку.
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