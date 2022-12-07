США не станут проверять, как Киев расходует их деньги

07 декабря 2022 в 08:41 Размер текста - 17 +

В поддержку документа высказались 22 законодателя Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Власти Соединенных Штатов не поддержали законодательную инициативу, которая заключала в себе проведение проверки выделенных средств США Украине. Трансляцию заседания комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса вели на сайте коллегиального органа. «Перед голосованием проведения проверки в связи с выделением средств США Украине, члены комитета провели продолжительную дискуссию. Некоторые демократы опасались за то, что если будет производиться проверка, это может затруднить поддержку Украине. В поддержку документа высказались 22 законодателя, против — 26», — сообщалось на сайте . На что член нижней палаты законодательного органа Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) высказалась о том, что американцы должны знать, зачем деньги налогоплательщиков уходят в другую страну, которая не является членом НАТО. После принятого решения властями Соединенных Штатов Грин в своем twitter-аккаунте написала: «Мы возьмем контроль в январе! Проверка будет проведена». Ранее Грин заявляла, что при республиканцах Украине не достанется ни цента. Однако после оглашения итогов выборов пришедшие к власти республиканцы отказались от обещания оставить Украину без денег. После чего Грин заявила, что нужно проверить средства, которые выделяют Украине из бюджета США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Соединенных Штатов не поддержали законодательную инициативу, которая заключала в себе проведение проверки выделенных средств США Украине. Трансляцию заседания комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса вели на сайте коллегиального органа. «Перед голосованием проведения проверки в связи с выделением средств США Украине, члены комитета провели продолжительную дискуссию. Некоторые демократы опасались за то, что если будет производиться проверка, это может затруднить поддержку Украине. В поддержку документа высказались 22 законодателя, против — 26», — сообщалось на сайте. На что член нижней палаты законодательного органа Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) высказалась о том, что американцы должны знать, зачем деньги налогоплательщиков уходят в другую страну, которая не является членом НАТО. После принятого решения властями Соединенных Штатов Грин в своем twitter-аккаунте написала: «Мы возьмем контроль в январе! Проверка будет проведена». Ранее Грин заявляла, что при республиканцах Украине не достанется ни цента. Однако после оглашения итогов выборов пришедшие к власти республиканцы отказались от обещания оставить Украину без денег. После чего Грин заявила, что нужно проверить средства, которые выделяют Украине из бюджета США.