Застройщики Тюменской области сильнее других пострадают после отмены важной программы

Решение об отмене льготной ипотеки повредит Тюменской области из-за популярности первичного жилья

Тюменцы оказались одними из лидеров по количеству ипотек на первичное жилье Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Решение о прекращении программы льготной ипотеки на новостройки в 2022 году сильнее всего отразится на пяти регионах России, среди которых Тюменская область. Такой вывод сделали аналитики «Циан», так как именно в названных местах популярность первичного жилья выше, чем у других.

«Суммaрно нa перечисленные пять регионов приходится 31,3% всех ипотек, выдaнных нa первичном рынке. Тaким обрaзом, столичные регионы, Крaснодaрский крaй и Тюменскaя облaсть больше других пострaдaют от зaвершения льготной ипотеки», — рассказали «РБК Тюмень» эксперты. При этом доля тюменцев составила 5,3%, а у лидера, Москвы — 8,4%.

Как объяснил руководитель департамента новостроек агентства недвижимости «Этажи» Сергей Зайцев, раньше люди пытались продать вторичное жилье и купить квартиру в новостройках, а сейчас предпочитают и продавать и приобретать вторичное жилье. По его словам, чтобы удержать внимание тюменцев на новых квартирах, компании пытаются компенсировать создавшуюся разницу в цене между рынками. «Застройщики начинают субсидировать такие сделки за свой счет и также предлагают всевозможные скидки на покупки новостроек. Если за предыдущие два года мы видели скидки только за быструю сделку, то последние два месяца это скидки 10%, кладовые и парковочные места в подарок», — добавил Зайцев.

Ранее URA.RU сообщало, что в Минстрое предложили продлить льготную ипотеку на новостройки. Там увидели в этом возможность получить эффективную ставку при проектном финансировании на строительство жилья.