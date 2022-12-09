Артюхов поручил проработать вопрос с собственным автомобилем для доставки грузов в зону СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов дал поручение активисту из ЯНАО Игорю Заборовскому проработать вопрос приобретения своего собственного грузовика для доставки посылок на Донбасс. Об этом ямальский общественник рассказал на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Четыре дня назад в Москве, на Международном форуме #МыВместе, встретился с Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. По поручению Дмитрия Андреевича, начали проработку вопроса приобретения своего собственного грузовика для доставки посылок на Донбасс на постоянной основе», — говорится в сообщении. Волонтер отметил, что приобретение собственного грузовика значительно снизит расходы на доставку грузов на Донбасс и увеличит объем поддержки бойцов.

Ранее URA.RU сообщало, что активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский поделился хорошей новостью, в зону СВО будет оправлено шесть автомобилей. Бойцы получат три буханки, два козлика и одну «Ниву».