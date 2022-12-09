Челябинский губернатор назначил временного замглавы минстроя

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил временно исполняющей обязанности заместителя главы регионального минстроя Елену Кузнецову. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«До назначения заместителя министра возложить исполнение его обязанностей на Кузнецову Елену Николаевну, начальника отдела — главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического управления Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Без освобождения от основных должностных обязанностей по замещаемой должности, с ее согласия», — говорится в документе.
Ранее стало известно, что Текслер 10 ноября уволил замминистра областного минстроя — начальника управления Антона Астахова. Чиновник покидает свой пост 18 ноября.
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