Челябинский губернатор назначил временного замглавы минстроя

10 декабря 2022 в 23:36 Размер текста - 17 +

Врио замминистра строительства станет Елена Кузнецова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил временно исполняющей обязанности заместителя главы регионального минстроя Елену Кузнецову. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. «До назначения заместителя министра возложить исполнение его обязанностей на Кузнецову Елену Николаевну, начальника отдела — главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического управления Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Без освобождения от основных должностных обязанностей по замещаемой должности, с ее согласия», — говорится в документе. Ранее стало известно, что Текслер 10 ноября уволил замминистра областного минстроя — начальника управления Антона Астахова. Чиновник покидает свой пост 18 ноября.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил временно исполняющей обязанности заместителя главы регионального минстроя Елену Кузнецову. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. «До назначения заместителя министра возложить исполнение его обязанностей на Кузнецову Елену Николаевну, начальника отдела — главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического управления Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Без освобождения от основных должностных обязанностей по замещаемой должности, с ее согласия», — говорится в документе. Ранее стало известно, что Текслер 10 ноября уволил замминистра областного минстроя — начальника управления Антона Астахова. Чиновник покидает свой пост 18 ноября.