Пиво из Челябинска вошло в топ-3 по стране. Как рассказали в пресс-службе регионального минсельхоза, в конкурсе на звание производителя лучшего пива участвовали 155 компаний.
«Челябинские пивовары удостоены медалей российского конкурса качества пива и пивоваренной продукции 2025 года. Третье место в двух номинациях организаторы присудили продукции „Смолинский пивовар“ в категориях „Международный темный лагер“ и „Американское пшеничное пиво“», — сообщили URA.RU в минсельхозе.
Лучшие напитки устроители конкурса выбирали из 449 марок. Пиво оценивали по нескольким характеристикам: цвету, пене, аромату, игристости, вкусу и послевкусию.
Организаторов у конкурса два. Ими выступили Союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции и Российский биотехнологический университет.
В министерстве уточнили, что компания работает на рынке 10 лет. Руководитель «Смолинского пивовара» Вячеслав Истомин заметил, что объем производства не слишком большой, поскольку срок хранения продукции не превышает недели.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!