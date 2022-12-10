Текслер назначил руководителя аппарата трех челябинских омбудсменов

Руководителем аппаратом трех челябинских омбудсменов назначена Евгения Шангина, которая до этого исполняла обязанности врио главы Управления министерства юстиции РФ в регионе. Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Назначить Шангину Евгению Михайловну руководителем аппарата Уполномоченных по правам человека, правам ребенка, защите прав предпринимателей в Челябинской области. Настоящее постановление уступает в силу со дня его подписания», — указано в документе, опубликованном на интернет-портале официальной информации.
Сама Шангина до этого назначения была врио руководителя Управления министерства юстиции РФ в Челябинской области. Сейчас эту должность занял бывший зампрокурора региона Андрей Потапов.
Ранее сообщалось, что врио руководителя аппарата в марте 2022 года назначена Елена Бабич, до этого начальник отдела по обеспечению их деятельности. Она пришла на смену Татьяны Осиповой, которая ушла в отставку после обысков, проведенных сотрудниками регионального УФСБ.
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