В Челябинске продают три недостроя фирмы-банкрота

11 декабря 2022 в 23:54 Размер текста - 17 +

Три недостроенных многоквартирника пошли с молотка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на торги выставлены три недостроенных многоквартирных дома обанкроченной строительной компании «Радуга». Речь об объектах на Краснопольской площадке. «Дата начала приема заявок — 12 декабря 2022 года. Окончание — 23 января 2023 года. Форма торгов: открытый аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи ценового предложения», — говорится в объявлении на сайте «Торги.рф». Появление на торгах данных объектов — продолжение давней истории, о которой писало URA.RU. В 2020 году Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение по семи проблемным домам в Челябинской области. Глава региона Алексей Текслер лично обращался к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину и представителям АО «Дом.РФ» с просьбой ускорить решение вопроса. В результате правительство региона пообещало решить проблемы около 700 граждан — участников долевого строительства, с помощью средств, полученных из Фонда и реализации имущества СК «Радуга», признанной банкротом.

В Челябинске на торги выставлены три недостроенных многоквартирных дома обанкроченной строительной компании «Радуга». Речь об объектах на Краснопольской площадке. «Дата начала приема заявок — 12 декабря 2022 года. Окончание — 23 января 2023 года. Форма торгов: открытый аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи ценового предложения», — говорится в объявлении на сайте «Торги.рф». Появление на торгах данных объектов — продолжение давней истории, о которой писало URA.RU. В 2020 году Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение по семи проблемным домам в Челябинской области. Глава региона Алексей Текслер лично обращался к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину и представителям АО «Дом.РФ» с просьбой ускорить решение вопроса. В результате правительство региона пообещало решить проблемы около 700 граждан — участников долевого строительства, с помощью средств, полученных из Фонда и реализации имущества СК «Радуга», признанной банкротом.