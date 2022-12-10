В Челябинске продают три недостроя фирмы-банкрота

В Челябинске на торги выставлены три недостроенных многоквартирных дома обанкроченной строительной компании «Радуга». Речь об объектах на Краснопольской площадке.
«Дата начала приема заявок — 12 декабря 2022 года. Окончание — 23 января 2023 года. Форма торгов: открытый аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи ценового предложения», — говорится в объявлении на сайте «Торги.рф».
Появление на торгах данных объектов — продолжение давней истории, о которой писало URA.RU. В 2020 году
Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение по семи проблемным домам в Челябинской области. Глава региона Алексей Текслер лично обращался к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину и представителям АО «Дом.РФ» с просьбой ускорить решение вопроса. В результате правительство региона пообещало решить проблемы около 700 граждан — участников долевого строительства, с помощью средств, полученных из Фонда и реализации имущества СК «Радуга», признанной банкротом.
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