Свердловских охотников заставят сдать экзамен: его не было в России 30 лет

Свердловские охотники с 1 сентября будут сдавать экзамен на знание животных

04 мая 2025 в 09:11 Размер текста - 17 +

Сдавать охотничий минимум будут лишь те, кто впервые получает билет. Нововведение вступит в силу 1 сентября по всей России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С сентября свердловчане, чтобы получить охотничий билет, будут сдавать экзамен на знание биологии и обращения с оружием. Этого теста в России не существовало более 30 лет — с советских времен. Чем он важен и что должны будут знать экзаменуемые, URA.RU рассказал глава регионального союза охотников и рыболовов Илья Гурин. Некоторые охотники не отличают самцов от самок и не разбираются в краснокнижных видах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «С 1 сентября охотники будут сдавать охотничий минимум. Принят федеральный нормативный акт, в закон об охоте внесены изменения, которые предусматривают для получения охотничьего билета обязательную сдачу охотником такого экзамена. Такая практика существовала в советские годы и в первые годы новейшей российской истории. Но законодательство менялось, в том числе и в этой части. Такого экзамена не было с конца 80-х годов», — объяснил Гурин. Он напомнил, что в СССР выдачей охотничьих билетов занимались общественные объединения охотников. В таких союзах существовал определенный порядок. Человек в течение года числился кандидатом и участвовал в различных мероприятиях типа подкормки животных, рейдов с дружинниками по охране территории — то есть отрабатывал свой кандидатский стаж. «В это время к нему присматривались, насколько он увлечен охотой, насколько ему это нужно. После кандидатского стажа он получал рекомендации от двух членов общества и шел сдавать охотничий минимум. Там было 10 вопросов, допускалось две ошибки, и ему выдавали охотничий билет», — объяснил Гурин. С 1991 года закон изменился, билеты, выдаваемые общественными организациями, стали просто клубными, а специальное право на охоту начало выдавать государство. Но в процедуре получения охотничьего билета остался лишь пункт ознакомления с охотничьим минимумом, саму сдачу экзамена убрали. Никто не проверял новоявленных охотников, насколько они умеют обращаться с оружием и отличают одну птицу от другой. Им просто верили на слово и вручали билет. «Это имело большой негативный эффект. Охотники не знают, на кого можно охотиться, а на кого нельзя. Техника безопасности тоже из рук вон, плоть до несчастных случаев. Бывает браконьерство не по злому умыслу, а по незнанию: человек стреляет в птицу и не представляет, как она называется и можно ли вообще в нее стрелять», — говорит Гурин. Экзамен заставит охотников бережнее относиться к природе и соблюдать закон Фото: Роман Наумов © URA.RU Он надеется, что теперь ситуация начнет меняться к лучшему. Обучение свердловчане смогут проходить в общественных организациях, сам же экзамен придется сдавать в региональном департаменте по охране животного мира. Предусмотрен и второй вариант: кандидат может получить ходатайства от двух охотников с большим охотничьим стажем о том, что они обучили своего подопечного, и с ними прийти на экзамен. Но в данном случае есть нюанс: если к начинающему охотнику возникнут вопросы, ответственность ляжет и на его учителей. «Охотничий минимум будет отличаться от советского: изменилось законодательство, в нем появилось много новелл. Экзамен станет сложнее, и это правильно. Нельзя человека с оружием в лес выпускать, не обучив его навыкам обращения и технике безопасности. Нельзя к охоте допускать людей, которые не знают биологию зверей и птиц, не различают самцов от самок и не разбираются в краснокнижных видах», — уверен Гурин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С сентября свердловчане, чтобы получить охотничий билет, будут сдавать экзамен на знание биологии и обращения с оружием. Этого теста в России не существовало более 30 лет — с советских времен. Чем он важен и что должны будут знать экзаменуемые, URA.RU рассказал глава регионального союза охотников и рыболовов Илья Гурин. «С 1 сентября охотники будут сдавать охотничий минимум. Принят федеральный нормативный акт, в закон об охоте внесены изменения, которые предусматривают для получения охотничьего билета обязательную сдачу охотником такого экзамена. Такая практика существовала в советские годы и в первые годы новейшей российской истории. Но законодательство менялось, в том числе и в этой части. Такого экзамена не было с конца 80-х годов», — объяснил Гурин. Он напомнил, что в СССР выдачей охотничьих билетов занимались общественные объединения охотников. В таких союзах существовал определенный порядок. Человек в течение года числился кандидатом и участвовал в различных мероприятиях типа подкормки животных, рейдов с дружинниками по охране территории — то есть отрабатывал свой кандидатский стаж. С 1991 года закон изменился, билеты, выдаваемые общественными организациями, стали просто клубными, а специальное право на охоту начало выдавать государство. Но в процедуре получения охотничьего билета остался лишь пункт ознакомления с охотничьим минимумом, саму сдачу экзамена убрали. Никто не проверял новоявленных охотников, насколько они умеют обращаться с оружием и отличают одну птицу от другой. Им просто верили на слово и вручали билет. Он надеется, что теперь ситуация начнет меняться к лучшему. Обучение свердловчане смогут проходить в общественных организациях, сам же экзамен придется сдавать в региональном департаменте по охране животного мира. Предусмотрен и второй вариант: кандидат может получить ходатайства от двух охотников с большим охотничьим стажем о том, что они обучили своего подопечного, и с ними прийти на экзамен. Но в данном случае есть нюанс: если к начинающему охотнику возникнут вопросы, ответственность ляжет и на его учителей. «Охотничий минимум будет отличаться от советского: изменилось законодательство, в нем появилось много новелл. Экзамен станет сложнее, и это правильно.