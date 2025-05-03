Свердловских охотников заставят сдать экзамен: его не было в России 30 лет

С сентября свердловчане, чтобы получить охотничий билет, будут сдавать экзамен на знание биологии и обращения с оружием. Этого теста в России не существовало более 30 лет — с советских времен. Чем он важен и что должны будут знать экзаменуемые, URA.RU рассказал глава регионального союза охотников и рыболовов Илья Гурин.
«С 1 сентября охотники будут сдавать охотничий минимум. Принят федеральный нормативный акт, в закон об охоте внесены изменения, которые предусматривают для получения охотничьего билета обязательную сдачу охотником такого экзамена. Такая практика существовала в советские годы и в первые годы новейшей российской истории. Но законодательство менялось, в том числе и в этой части. Такого экзамена не было с конца 80-х годов», — объяснил Гурин.
Он напомнил, что в СССР выдачей охотничьих билетов занимались общественные объединения охотников. В таких союзах существовал определенный порядок. Человек в течение года числился кандидатом и участвовал в различных мероприятиях типа подкормки животных, рейдов с дружинниками по охране территории — то есть отрабатывал свой кандидатский стаж.
«В это время к нему присматривались, насколько он увлечен охотой, насколько ему это нужно. После кандидатского стажа он получал рекомендации от двух членов общества и шел сдавать охотничий минимум. Там было 10 вопросов, допускалось две ошибки, и ему выдавали охотничий билет», — объяснил Гурин.
С 1991 года закон изменился, билеты, выдаваемые общественными организациями, стали просто клубными, а специальное право на охоту начало выдавать государство. Но в процедуре получения охотничьего билета остался лишь пункт ознакомления с охотничьим минимумом, саму сдачу экзамена убрали. Никто не проверял новоявленных охотников, насколько они умеют обращаться с оружием и отличают одну птицу от другой. Им просто верили на слово и вручали билет.
«Это имело большой негативный эффект. Охотники не знают, на кого можно охотиться, а на кого нельзя. Техника безопасности тоже из рук вон, плоть до несчастных случаев. Бывает браконьерство не по злому умыслу, а по незнанию: человек стреляет в птицу и не представляет, как она называется и можно ли вообще в нее стрелять», — говорит Гурин.
Он надеется, что теперь ситуация начнет меняться к лучшему. Обучение свердловчане смогут проходить в общественных организациях, сам же экзамен придется сдавать в региональном департаменте по охране животного мира. Предусмотрен и второй вариант: кандидат может получить ходатайства от двух охотников с большим охотничьим стажем о том, что они обучили своего подопечного, и с ними прийти на экзамен. Но в данном случае есть нюанс: если к начинающему охотнику возникнут вопросы, ответственность ляжет и на его учителей.
«Охотничий минимум будет отличаться от советского: изменилось законодательство, в нем появилось много новелл. Экзамен станет сложнее, и это правильно.
Нельзя человека с оружием в лес выпускать, не обучив его навыкам обращения и технике безопасности. Нельзя к охоте допускать людей, которые не знают биологию зверей и птиц, не различают самцов от самок и не разбираются в краснокнижных видах», — уверен Гурин.
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