04 мая 2025

Собянин прокомментировал пожар в жилом доме на юге Москвы

Собянин: пожар на Теплом Стане находятся под контролем
© Служба новостей «URA.RU»
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Собянин держит на контроле ЧП со взрывом в Москве
Собянин держит на контроле ЧП со взрывом в Москве Фото:
новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

Пожар в квартире на улице Генерала Тюленева в Москве находится под контролем городских служб, причины происшествия выясняются. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.  

«Сегодня в городе произошло происшествие — пожар в квартире на улице Генерала Тюленева. Причины устанавливаются», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте происшествия незамедлительно задействованы пожарно-спасательные службы, городские коммунальные организации и медицинский персонал. Все необходимые меры поддержки пострадавшим оказываются в полном объеме.

Как ранее сообщили в экстренных служба, взрыв, предположительно, газового баллона произошел на девятом этаже дома по адресу улица Генерала Тюленева, 39, в районе Теплый Стан. Он привел к пожару и повреждению перекрытий между восьмым и девятым этажами. Есть двое погибших.

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Пожар в квартире на улице Генерала Тюленева в Москве находится под контролем городских служб, причины происшествия выясняются. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.   «Сегодня в городе произошло происшествие — пожар в квартире на улице Генерала Тюленева. Причины устанавливаются», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте происшествия незамедлительно задействованы пожарно-спасательные службы, городские коммунальные организации и медицинский персонал. Все необходимые меры поддержки пострадавшим оказываются в полном объеме. Как ранее сообщили в экстренных служба, взрыв, предположительно, газового баллона произошел на девятом этаже дома по адресу улица Генерала Тюленева, 39, в районе Теплый Стан. Он привел к пожару и повреждению перекрытий между восьмым и девятым этажами. Есть двое погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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