Юрист напомнила россиянам о штрафах за установку теплиц на дачах

Юрист Русяев: за незарегистрированную теплицу с фундаментом ждет штраф
© Служба новостей «URA.RU»
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За незарегистрированную капитальную теплицу предусмотрены штрафы
За незарегистрированную капитальную теплицу предусмотрены штрафы Фото:

С 2025 года владельцы дачных участков обязаны соблюдать обновленные требования к капитальным постройкам, к которым могут относиться и теплицы. Об обновленных требованиях рассказал юрист Илья Русяев.

«Если конструкция установлена на фундамент, оснащена стационарными системами полива, отопления, освещения, а также имеет жесткую связь с землей — например, через бетонные дорожки или крепления, — ее могут включить в перечень объектов, подлежащих регистрации», — передает слова Русяева Lenta.ru. Юрист добавил, что капитальными могут признаваться даже теплицы, если они установлены на фундамент и имеют стационарные коммуникации. При отказе от оформления постройку могут демонтировать по решению суда.

Владельцам садовых участков также следует проверить посадки на наличие запрещенных растений и грибов, так как их выращивание грозит крупными штрафами или уголовной ответственностью. Об этом предупредил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

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С 2025 года владельцы дачных участков обязаны соблюдать обновленные требования к капитальным постройкам, к которым могут относиться и теплицы. Об обновленных требованиях рассказал юрист Илья Русяев. «Если конструкция установлена на фундамент, оснащена стационарными системами полива, отопления, освещения, а также имеет жесткую связь с землей — например, через бетонные дорожки или крепления, — ее могут включить в перечень объектов, подлежащих регистрации», — передает слова Русяева Lenta.ru. Юрист добавил, что капитальными могут признаваться даже теплицы, если они установлены на фундамент и имеют стационарные коммуникации. При отказе от оформления постройку могут демонтировать по решению суда. Владельцам садовых участков также следует проверить посадки на наличие запрещенных растений и грибов, так как их выращивание грозит крупными штрафами или уголовной ответственностью. Об этом предупредил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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