Вице-премьер РФ решил проблемы челябинских дольщиков

В Москве решили вопрос по семи проблемным домам Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков 24 июля принял решение по семи проблемным домам в Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора Алексея Текслера, глава региона лично обращался к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину и представителям АО «Дом.РФ» с просьбой ускорить решение вопроса. Заседание совета проходило под руководством Хуснуллина.

«Будут удовлетворены интересы 644 граждан — участников долевого строительства», — сообщает пресс-служба Текслера. На средства, полученные из Фонда защиты прав дольщиков будут достроены три проблемных дома СК «Радуга», признанного банкротом и один дом СК «Дедал-Комид».

Еще 49 дольщиков, не получивших квартиры в трех домах СК «Радуга», получат компенсации. В пресс-службе Текслера отметили, что правительство региона продолжает работу с Фондом защиты прав дольщиков. В перспективе ожидаются решения по ряду других проблемных объектов.