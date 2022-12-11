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Челябинские нацпарки подняли плату за вход

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Россия. Киалимская бабушка. Челябинск. 04 декабря 2018. Пресс-тур по туристическому маршруту
Посещение двух нацпарков станет дороже с 31 декабря Фото:

Два нацпарка Челябинской области подняли плату за вход. По данным URA.RU, стоимость посещения «Зигальги» и «Таганая» вырастет с 31 декабря до 200 рублей.

«В связи с повышением федерального прожиточного минимум для трудоспособного населения плата за посещение национального парка „Таганай“ с 31 декабря 2022 года составит 200 рублей с человека. Сохраняется список льготных категорий», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Таганая».

Стоимость посещения одинаково вырастет в нацпарках на «Таганай» и «Зигальга», изменение составит 40 рублей. Ко льготникам относятся дошкольники, школьники, пенсионеры, жители ближайших населенных пунктов и ряд других категорий. Полные списки льготных категорий приводятся на сайтах нацпарков. Преференции дают право бесплатного посещения, однако разрешение на вход получать все равно необходимо.

Нацпарк «Зюраткуль», в свою очередь, не стал поднимать плату за вход: стоимость билета сравнялась с другими парками. «Плата останется на прежнем уровне — 200 рублей с человека. Эту стоимость установили полтора года назад», — отметила URA.RU начальник отдела туризма нацпарка «Зюраткуль» Татьяна Брюханова.

У нацпарка Саткинского района также много льготных категорий. Их список расширился при последнем повышении платы. Перечень также выложен на сайте учреждения.

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Два нацпарка Челябинской области подняли плату за вход. По данным URA.RU, стоимость посещения «Зигальги» и «Таганая» вырастет с 31 декабря до 200 рублей. «В связи с повышением федерального прожиточного минимум для трудоспособного населения плата за посещение национального парка „Таганай“ с 31 декабря 2022 года составит 200 рублей с человека. Сохраняется список льготных категорий», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Таганая». Стоимость посещения одинаково вырастет в нацпарках на «Таганай» и «Зигальга», изменение составит 40 рублей. Ко льготникам относятся дошкольники, школьники, пенсионеры, жители ближайших населенных пунктов и ряд других категорий. Полные списки льготных категорий приводятся на сайтах нацпарков. Преференции дают право бесплатного посещения, однако разрешение на вход получать все равно необходимо. Нацпарк «Зюраткуль», в свою очередь, не стал поднимать плату за вход: стоимость билета сравнялась с другими парками. «Плата останется на прежнем уровне — 200 рублей с человека. Эту стоимость установили полтора года назад», — отметила URA.RU начальник отдела туризма нацпарка «Зюраткуль» Татьяна Брюханова. У нацпарка Саткинского района также много льготных категорий. Их список расширился при последнем повышении платы. Перечень также выложен на сайте учреждения.
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