Пенсионера из Макеевки прооперировали в ХМАО после обращения к губернатору

После обращения к губернатору ХМАО Наталье Комаровой пенсионера из Макеевки доставили в Сургут для операции на бедро. Об этом рассказали в официальном telegram-канале региональных властей «Югра. Официально».
«Жителю Макеевки Ярославу Александровичу требовалась срочная операция из-за перелома шейки бедра. Его сестра Ирина Тараненко обратилась за помощью к губернатору Югры Наталье Комаровой», — сказано в сообщении властей. Сейчас пенсионер получает медицинскую помощь в Сургутской травматологический больнице.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО взяли шефство над Макеевкой в мае. Губернатор Наталья Комарова и глава города Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни.
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