11 декабря 2022
10 декабря 2022

Пенсионера из Макеевки прооперировали в ХМАО после обращения к губернатору

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация нового Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Екатеринбург, пенсионер, поликлиника, прием у врача, здоровье, обследование, клиника, пожилой мужчина, врач, больница, пожилые люди, доктор, лечащий врач
Пенсионера из Макеевки привезли и прооперировали в Сургуте Фото:

После обращения к губернатору ХМАО Наталье Комаровой пенсионера из Макеевки доставили в Сургут для операции на бедро. Об этом рассказали в официальном telegram-канале региональных властей «Югра. Официально».

«Жителю Макеевки Ярославу Александровичу требовалась срочная операция из-за перелома шейки бедра. Его сестра Ирина Тараненко обратилась за помощью к губернатору Югры Наталье Комаровой», — сказано в сообщении властей. Сейчас пенсионер получает медицинскую помощь в Сургутской травматологический больнице.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО взяли шефство над Макеевкой в мае. Губернатор Наталья Комарова и глава города Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал Ханты, деньги, нефтевышки

После обращения к губернатору ХМАО Наталье Комаровой пенсионера из Макеевки доставили в Сургут для операции на бедро. Об этом рассказали в официальном telegram-канале региональных властей «Югра. Официально». «Жителю Макеевки Ярославу Александровичу требовалась срочная операция из-за перелома шейки бедра. Его сестра Ирина Тараненко обратилась за помощью к губернатору Югры Наталье Комаровой», — сказано в сообщении властей. Сейчас пенсионер получает медицинскую помощь в Сургутской травматологический больнице. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО взяли шефство над Макеевкой в мае. Губернатор Наталья Комарова и глава города Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...