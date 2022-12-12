Кремль отреагировал на конфликт между Сербией и Косово

12 декабря 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

В Кремле надеются на скорейшее разрешение конфликта между Сербией и Косово Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле заявили, что болеют за то, чтобы напряженность между Сербией и Косово спала как можно быстрее. Главное, чтобы права братского народа — сербов — были обеспечены, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы дорожим нашими братскими отношениями с сербами и болеем всей душой за то, чтобы эта напряженность быстрее спала и чтобы все права сербов были обеспечены», — отметил Песков. Представитель Кремля также добавил, что президент Сербии Александр Вучич не обращался к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи в снижении напряженности. 9 декабря сербские СМИ сообщили, что до 300 спецназовцев Косова на бронетехнике вторглись в населенный сербами север Косова и Метохии. Президент Сербии предупреждал, что ситуация обострилась до предела. Вучич также называл нарушением соглашений планы Приштины подать заявку на вступление Косова в ЕС.

В Кремле заявили, что болеют за то, чтобы напряженность между Сербией и Косово спала как можно быстрее. Главное, чтобы права братского народа — сербов — были обеспечены, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы дорожим нашими братскими отношениями с сербами и болеем всей душой за то, чтобы эта напряженность быстрее спала и чтобы все права сербов были обеспечены», — отметил Песков. Представитель Кремля также добавил, что президент Сербии Александр Вучич не обращался к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи в снижении напряженности. 9 декабря сербские СМИ сообщили, что до 300 спецназовцев Косова на бронетехнике вторглись в населенный сербами север Косова и Метохии. Президент Сербии предупреждал, что ситуация обострилась до предела. Вучич также называл нарушением соглашений планы Приштины подать заявку на вступление Косова в ЕС.