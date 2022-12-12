В Екатеринбурге задержали полтонны поддельной красной икры

13 декабря 2022 в 10:49 Размер текста - 17 +

Красную икру продавали в Екатеринбурге без специальных документов (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Партию фальсифицированной красной икры весом более 500 килограммов обнаружили в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Свердловской области, продукт продавался без специальных документов, его безопасность и качество не были подтверждены. «В Екатеринбурге на улице Минометчиков, 7а, гражданином с автомобиля организована торговля икры. Благодаря проведенному мониторингу в ФГИС „Меркурий“ выяснилось, что икра поставлялась без ветеринарных сопроводительных документов. Со слов гражданина-реализатора, икра привезена из Оренбургской области, где и была осуществлена ее фасовка по банкам», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Всего в ходе рейда надзорщики обнаружили 453 килограмма икры неизвестного происхождения и 70 килограммов икры форели. Банки с продуктом переданы на ответственное хранение в качестве вещдока. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. В начале декабря Россельхознадзор обнаружил в Свердловской области 40 тонн поддельного сливочного масла. Партию продукта уничтожили. Поддельная икра продавалась в хорошо узнаваемых зеленых банках Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Свердловской области

Партию фальсифицированной красной икры весом более 500 килограммов обнаружили в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Свердловской области, продукт продавался без специальных документов, его безопасность и качество не были подтверждены. «В Екатеринбурге на улице Минометчиков, 7а, гражданином с автомобиля организована торговля икры. Благодаря проведенному мониторингу в ФГИС „Меркурий“ выяснилось, что икра поставлялась без ветеринарных сопроводительных документов. Со слов гражданина-реализатора, икра привезена из Оренбургской области, где и была осуществлена ее фасовка по банкам», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Всего в ходе рейда надзорщики обнаружили 453 килограмма икры неизвестного происхождения и 70 килограммов икры форели. Банки с продуктом переданы на ответственное хранение в качестве вещдока. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. В начале декабря Россельхознадзор обнаружил в Свердловской области 40 тонн поддельного сливочного масла. Партию продукта уничтожили.